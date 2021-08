Delegiertenversammlung : Der SVP-Vorstand empfiehlt seinen Wählerinnen und Wählern dreimal ein Nein

Der Vorstand der SVP Schweiz hat sich am Samstag zu einer Sitzung in Freiburg getroffen. Auch die Grünen trafen sich. Beide Parteien mit ganz unterschiedlichen Parolen.

Die Politiker trafen sich mit Parteianhängern und Parteianhängerinnen auf dem Place Jean Tinguely in Freiburg.

Das Covid-19-Gesetz wurde von der SVP von Anfang an kritisiert.

Bei der Delegiertenversammlung der SVP wurden die beiden Vorlagen 99-Prozent-Initiative und «Ehe für alle» diskutiert – sowie das zweite Referendum gegen das Covid-19-Gesetz, das am 28. November zur Abstimmung gelangt. Das Covid-19-Gesetz wurde von der SVP-Fraktion von Anfang an kritisiert.

Wie die SVP in einer Medienmittteilung schreibt, hat dies verschiedene Gründe. In erster Linie geht es der Partei aber darum, dass der Bundesrat zu grosse Machtbefugnisse hat. Weiter schreibt die Schweizerische Volkspartei, dass der Bundesrat Milliarden an Steuergeldern während der Pandemie verschleudert habe.