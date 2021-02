Notruf an Bundesrat : Der Swiss droht das Geld auszugehen

So wenig wie jetzt flog die Swiss seit letztem Frühling nicht mehr. Schon im Sommer könnte der Rettungskredit aufgebraucht sein.

Die Swiss verbrennt ihren Rettungskredit über 1,5 Milliarden Franken schneller, als es ihr und der dafür grösstenteils bürgenden Eidgenossenschaft lieb sein kann. Eine halbe Milliarde hat sie schon bezogen – und im schlimmsten Fall könnte bis Ende Sommer alles weg sein. Einen Brief mit diesem Szenario hat die Lufthansa-Tochter vor wenigen Tagen an mehrere Bundesräte geschickt, wie eingeweihte Personen gegenüber dem «Tages-Anzeiger» bestätigt haben.

Vor allem aber beschreibt die Fluggesellschaft darin die Notlage, in die die aktuellen Einreisebeschränkungen sie bringen: Seit dem 8. Februar müssen alle Personen, die per Flugzeug in die Schweiz kommen, ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests vorweisen können. Bei allen anderen Verkehrsmitteln gilt das nur für Reisende, die aus einem Risikogebiet kommen. Die Anzahl durchgeführter Flüge ist seither nochmals gesunken. Letzte Woche hat die Swiss erstmals seit der ersten Corona-Welle im vergangenen Frühjahr wieder weniger als 200 Flüge in einer Woche durchgeführt, wie eine Auswertung des «Tages-Anzeigers» zeigt. Das sind keine 10 Prozent des Vorjahresniveaus mehr.