Impfung und Nebenjobs - Der Swiss geht das Personal wegen Krankheitsfällen aus

Laut der Gewerkschaft Kapers fehlt es den Mitarbeitenden aber nicht an Motivation für den Job an Bord.

Die Sommerferien locken viele ins Ausland. Besonders an den Wochenenden wird darum wieder vermehrt geflogen. Die Swiss will nun bis Spätsommer ein Angebot von 55 Prozent des Vorkrisenniveaus anbieten können. Doch jetzt fehlt das Personal.

Nebenjobs sorgen für Terminüberschneidung

Dass es zu so vielen Krankmeldungen kommt, liegt sicher auch an der kurzfristigen Planänderungen. Denn die Swiss bietet wieder zusätzliche Flüge an, wie etwa die Extraflüge an die Schweizer EM-Spiele Anfangs Juli. Ein weiterer Grund: Viele Angestellte haben sich in der Pandemie Nebenjobs gesucht, um das tiefe Gehalt aufzubessern. Jetzt kommt es zu Terminüberschneidungen.