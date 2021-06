Urteil im Fall der Plastiksack-Leiche - «Der Täter behandelte die Leiche wortwörtlich wie Abfall»

Ende 2019 wurde in Kirchberg SG eine in Abfallsäcke verpackte Leiche eines Drogenkuriers gefunden. Ein Zürcher (36) wurde wegen Störung des Totenfriedens zu acht Monaten bedingt verurteilt.

Ein Fussgänger entdeckte am Sonntag (29.12.2019) eine Leiche in Kirchberg SG. Beim toten Mann handelt es sich um einen Drogenkurier. Es wurden mehrere Fingerlinge mit Kokain in seinem Körper gefunden.

Darum gehts Ende Dezember 2019 wurde in Kirchberg SG ein Toter in einem Plastiksack gefunden.

Es handelte sich um einen 44-jährigen Guatemalteken.

Die Polizei sprach damals von einem Drogenkurier.

In der Leiche fand man mehrere 100 Gramm Drogen.

Ein 36-jähriger Mann aus Zürich musste sich am Donnerstag (3. Juni 2021) vor dem Kreisgericht Toggenburg wegen Störung des Totenfriedens verantworten.

Er wurde zu einer bedingten Strafe von acht Monaten verurteilt.

Ende 2019 wurde auf einer Wiese bei einem Waldrand in Krichberg SG eine in Abfallsäcke verpackte Leiche eines Drogenkuriers gefunden. Im Körper wurden mehrere hundert Gramm Drogen gefunden. Wie sich im Mai 2020 herausstellte, wurde der Leichnam von einem heute 36-jährigen Zürcher und dessen Halbbruder entsorgt. Wegen Störung des Totenfriedens steht der 36-Jährige am Donnerstag vor dem Kreisgericht Toggenburg.

«Ich habe ihm den Puls gemessen – da war nichts»

Der Beschuldigte spricht vor Gericht ruhig und wirkt gefasst. Die ersten zehn Jahre seines Lebens verbrachte der heute 36-Jährige in der Dominikanischen Republik. Seit 25 Jahren lebt er in der Schweiz. Der Verstorbene, ein damals 44-Jähriger aus Guatemala, habe beim Beschuldigten übernachtet, obwohl ihm das eigentlich nicht passte. Der Grund: Der Mann habe ihm gesagt, dass er Fingerlinge mit Drogen geschluckt hatte. «Am Abend ging es ihm noch gut», so der Beschuldigte vor Gericht. Am Morgen habe er mitbekommen, dass der Guatemalteke erbrochen hatte. Als sich der Zürcher erkundigte, sagte der Guatemalteke, es ginge ihm zwar nicht gut, doch der Beschuldigte solle nur zur Arbeit gehen, was dieser auch tat. Als er gegen 15 Uhr nach Hause kam, sei der Mann tot gewesen. «Ich habe ihm den Puls gemessen – da war nichts», so der Zürcher. «Da war einfach nichts mehr.» Er habe im Moment «nichts kapiert» und sei rund zwei Stunden aus der Wohnung gegangen und herumgeirrt. «Ich wusste nicht, wie reagieren.» Er habe seinen Halbbruder, der in Spanien wohnt, angerufen und ihn hergebeten. Dieser ist sofort ins nächste Flugzeug gestiegen und nach Zürich gekommen.

«Ich wusste nicht, was zu tun war»

Doch der Bruder wusste auch nicht zu helfen. Klar war nur, dass die Leiche aus der Wohnung verschwinden musste. «Ich wollte den Mann nicht mehr bei mir zu Hause haben.» Der Richter wollte wissen, weshalb keine Ambulanz gerufen wurde. «Ich wusste nicht, wie ich erklären sollte, dass jemand in meiner Wohnung stirbt, der etwas im Körper hat, das nicht in Ordnung ist.» Er habe Panik gehabt. Er wollte nur noch, dass die Leiche aus der Wohnung verschwindet. Deshalb hätte er mit seinem Halbbruder die Leiche in Abfallsäcke verpackt. «In der Jacke des Mannes habe ich eine Windel gefunden. Diese habe ich ihm über den Kopf gestülpt. Wieso ich das gemacht habe, weiss ich nicht», so der Beschuldigte.

Als der Leichnam verpackt war, fuhren die Geschwister am Abend mit einem gemieteten Transporter los. «Wir hatten kein Ziel», sagt der Beschuldigte. Er sei von der Autobahn irgendwo abgefahren und dann ziellos weitergefahren. Die Leiche wurde schliesslich am Waldrand in Kirchberg abgeladen, wo sie tags darauf gefunden wurden.

Hier wurde die Leiche Ende Dezember 2019 gefunden. jeb

Tat führt noch heute zu Albträumen

«Ich hätte nicht so handeln sollen», sagte der Beschuldigte in seinem Schlusswort. Er würde heute nicht mehr so handeln. Das Ganze belaste ihn. Bereits zuvor sprach er in der Verhandlung davon, dass er ab und zu Albträume habe und ihm die Tat täglich in den Sinn komme und ihn verfolge.

Wie Abfall behandelt

Die Staatsanwaltschaft fordert für den Beschuldigten eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Der 36-Jährige hätte genügend Möglichkeiten gehabt, anders zu handeln. «Man hätte den Notruf wählen oder die Polizei informieren können.» Dem Zürcher sei es einzig darum gegangen, die Spuren zu beseitigen. Dabei sei er wie bei einer Müllentsorgung vorgegangen. «Der Täter behandelte die Leiche wortwörtlich wie Abfall», so der Staatsanwalt. Zudem habe der Mann überlegt gehandelt, zum Beispiel Handy, Kleider und Portemonnaie des Verstorbenen in verschiedenen Abfalleimern in der Stadt Zürich entsorgt und die Leiche weit weg vom Wohnort gebracht.

Der Verteidiger forderte, dass von einer Freiheitsstrafe abgesehen werden soll. Anstelle beantragt er eine Geldstrafe von sechs Monaten. Der Beschuldigte habe in Panik gehandelt, weil jemand mit Drogen im Bauch in seiner Wohnung gestorben ist. Der Verteidiger weist darauf hin, dass Verfahren bezüglich der Drogen im Körper des Leichnams gegen den Beschuldigten eingestellt wurden. Sein Mandant war 73 Tage in Untersuchungshaft und wurde fünf Mal befragt. Am Schluss sei nichts hängen geblieben. Laut Staatsanwaltschaft läuft noch ein Verfahren gegen den Halbbruder.

Das Gericht verurteilt den Zürcher zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Zudem muss er eine Busse von 500 Franken bezahlen. Weiter muss er die Verfahrenskosten von rund 12.000 Franken bezahlen. Auch an den Untersuchungskosten muss er sich mit mehr als 37.000 Franken beteiligen.

In seiner Begründung sagt der Richter, die Reue des Zürchers sei aufrichtig gewesen, weshalb die Strafe leicht tiefer ausfällt als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Das Verhalten vom Beschuldigten führte zu hohen Untersuchungs- und Verfahrenskosten. Deshalb müsse sich der Mann auch mit hohen Kosten abfinden.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.