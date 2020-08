vor 56min

Sexueller Übergriff auf Seniorin

«Der Täter erwartet Schwäche»

Am Sonntagabend wurde eine betagte Frau in Riehen BS Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die Anwohner des Quartiers sind schockiert über den Vorfall. Statistiken zeigen, dass ältere Frauen immer wieder Opfer werden. Und ein forensischer Psychiater gibt Einblick in die Beweggründe der Täter.

von Steve Last

1 / 6 Am Sonntagabend kam es in Riehen BS in einem Mehrfamilienhaus zu einem sexuellen Übergriff auf eine Seniorin. Steve Last Der Täter ergriff die Flucht, nachdem die Tochter des Opfers ihn erwischt hatte. Steve Last Laut einem Anwohner floh der Täter durch die Schrebergärten, die sich hinter dem Tatort befinden. Steve Last

Darum gehts Am Sonntag wurde eine betagte Frau Opfer eines sexuellen Übergriffs in Riehen BS.

Der Täter konnte trotz Verfolgung entkommen. Auch der Polizei gelang es nicht, ihn aufzuspüren.

Sexuelle Übergriffe auf ältere Personen sind selten, bleiben aber in ihrer Anzahl über die Jahre konstant. Die Opfer sind vor allem Frauen.

Laut einem forensischern Psychiater kann es verschiedene Gründe dafür geben. Der Täter kann sexuell auf ältere Personen fixiert sein oder davon ausgehen, dass sie sich nicht wehren können.

Am Sonntagabend wurde eine Seniorin in Riehen BS Opfer eines sexuellen Übergriffs. Gemäss Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft überraschte die Tochter der Frau einen fremden Mann im Schlafzimmer ihrer Mutter, der sich an der betagten Frau verging. Die Tochter und ihr Ehemann hätten den Täter noch verfolgt, ihn jedoch aus den Augen verloren. Die Fahndung der Polizei blieb bisher ohne Erfolg.

Gemäss einem Anwohner floh der Täter durch die Schrebergärten hinter der Wohnsiedlung, in der das Verbrechen verübt wurde. «Wer so etwas macht, ist sehr krank», sagt einer der Gartenbesitzer, der vom Vorfall weiss.

Im ansonsten ruhigen Quartier der baselstädtischen Gemeinde hat der Vorfall seine Spuren hinterlassen. «Hier passiert eigentlich nie etwas, es ist ein Extremfall», sagt ein Anwohner, der den Einsatz der Polizei beobachtet hat.

Auch Betagte, fast nur Frauen, werden Opfer von Sexualdelikten

«Meist hört man von jüngeren Opfern», sagt der Schrebergartenbesitzer bestürzt. Tatsächlich nehmen Sexualdelikte gegen Personen ab dem 50. Lebensjahr markant ab, wie Daten des Bundesamts für Statistik zu entnehmen ist. So waren im Jahr 2019 nur 77 von 1254 Opfern von Verbrechen gegen die sexuelle Integrität 50 oder älter. Nur 18 waren 60 oder älter. Die meisten der Opfer sind bei Weitem Frauen.

Erst am 5. April kam es in Liestal BL zu einem Übergriff auf eine 60-jährige Frau. Ein unbekannter Mann zerrte sie hinter eine Reihe von Recycling-Containern und verging sich dort an ihr. Nur die Intervention von Passanten brachte ihn dazu, von seinem Opfer abzulassen.

Wie die BFS-Daten zeigen, bleiben die Zahlen der sexuellen Übergriffe auf ältere Menschen über die Jahre hinweg konstant. Im Jahr 2018 wurden 20 Personen über 60 Opfer von Vergewaltigung oder sexueller Nötigung, im Jahr 2017 waren es 26, im Jahr 2016 waren es 22.

Warum eine ältere Frau?

Doch weshalb vergreift sich ein Mann sexuell an einer betagten Frau? «Eine Möglichkeit ist Gerontophilie, die Bevorzugung älterer Menschen als Sexualpartner», sagt Andreas Frei, forensischer Psychiater der Erwachsenenpsychiatrie Baselland.

Eine weitere Möglichkeit sei die erwartete Schwäche des Opfers: «Der Täter geht davon aus, dass sich die Person nicht mehr kompetent wehren kann», so Frei. Es gebe aber auch Sexualstraftäter, denen das Alter der Opfer egal sei. Dies müsse im Einzelfall abgeklärt werden.