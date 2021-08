Kristallhöhlenmorde - «Der Täter hat Bilder, Schreie, Geräusche im Kopf»

Das letzte Foto der Goldacher Mädchen, geschossen am 29. Juli 1982 mit der Fotokamera von Brigitte Meier in der Umgebung von Herisau.

Die Mädchen wurden in der Nähe der Kristallhöhle bei Kobelwald in der Gemeinde Oberriet SG ermordet.

Ende Juli 1982 ereignete sich in Oberriet SG ein Verbrechen, das auch Jahre danach die Menschen beschäftigt (siehe Box). Es jährt sich nun zum 39. Mal und ist mittlerweile rechtlich verjährt. Dennoch ist das Interesse an diesem ungelösten Kriminalfall nach wie vor gross, auch beim Tatortanalytiker Axel Petermann (68). Für sein Buch «Im Auftrag der Toten», das im Herbst erscheinen wird, hat er wiederholt in der Umgebung der Kristallhöhle ermittelt und zahlreiche Zeugen und Ermittler befragt.

Karin Gattiker (15) und Brigitte Meier (17) verschwanden am 31. Juli 1982 auf einer Velotour durch die Ostschweiz. Ihre Spur verlor sich an einer Wegkreuzung in Oberriet, wo ihre Velos zurückblieben. Ihre Leichen wurden neun Wochen später bei der Kristallhöhle entdeckt. Der oder die Täter wurden nie gefasst.

Für Petermann ist klar, dass sich der Täter in der Gegend um die Höhle sehr gut ausgekannt haben musste. «Die Leichen wurden unterhalb der Höhle in unwegsamem Gelände unter einer Steinplatte und einem Steinhügel versteckt.» Nur eine ortskundige Person könnte auf die Idee gekommen sein, die Leichen dort in einer Mulde sowie in einer niedrigen Höhle rund 50 Meter davon entfernt zu verstecken. Denn so einen Weg nimmt man mit zwei Leichen nur auf sich, wenn man weiss, dass man diese dort verstecken kann.