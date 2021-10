Experte zu Kindsmord in Rapperswil - «Der Täter hat die Tötungshemmung gegenüber seinem Kind verloren»

In Rapperswil-Jona tötete ein 54-jähriger Mann seine zwölfjährige Tochter und sich selbst. Ein Experte erklärt, welche Motive zu so einer Tat führen können.

Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation bei der Kantonspolizei St. Gallen, präsentiert vor Ort erste Erkenntnisse. 20min/Christina Pirskanen

Darum gehts In Rapperswil-Jona tötete am Montag ein 54-jähriger Mann mutmasslich seine 12-jährige Tochter und sich selbst.

Eine ältere Tochter und die Mutter waren zum Tatzeitpunkt nicht im Haus.

Thomas Knecht, leitender Arzt der Forensischen Psychiatrie am Psychiatrischen Zentrum Appenzell, ordnet die Tat für 20 Minuten ein.

Am Montagmorgen wurden ein Mann (54) und ein Mädchen (12) in einem Einfamilienhaus in Rapperswil-Jona tot aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Vater seine Tochter tötete und sich darauf das Leben nahm.

Thomas Knecht, leitender Arzt der Forensischen Psychiatrie am Psychiatrischen Zentrum Appenzell Ausserrhoden, hat mit uns über die Tat gesprochen.

Herr Knecht, was geht Ihnen durch den Kopf angesichts der Meldung aus Rapperswil-Jona?

Solche so genannten Filizid-Suizide, also Kindstötungen mit anschliessender Selbsttötung, werden meist durch Männer begangen. Als Faustregel gilt: Je älter das Kind, desto eher war es der Vater. Auf zwei Motive treffen wir dabei am häufigsten: ein Rache-Motiv oder das Gnade-Motiv. Letzteres spielt dann eine Rolle, wenn ein schwer depressiver Elternteil sich und seine Kinder aus einem als aussichtslos empfundenen Leben «erlösen» und in einen besseren Daseinszustand überführen möchte. Oft schwingt bei diesen Taten eine religiöse Komponente mit. Das Rache-Motiv ist allerdings statistisch wahrscheinlicher.

Was will ein Täter denn rächen?

Ein Filizid-Suizid ist ein äusserst destruktiver Akt. Der Täter zeigt damit auf eine unvergleichbar drastische Art, dass seine Familie unter diesen Umständen nicht mehr leben soll – oder dass sie es in Anbetracht massiver Konflikte in oder mit der Familie nicht mehr verdient haben, am Leben zu sein. Solchen Taten geht meist eine gewisse Planung voraus. Täter geraten in einen Handlungskorridor, in dem sie keinen anderen Ausweg, kein Zurück mehr sehen.

Die Polizei teilt mit, dass keine Waffen eingesetzt worden seien.

Das ist typisch bei Tötungen im familiären Kontext. Der gefühlte Handlungskorridor des Täters schliesst sich, Probleme, Schulden, Konflikte wachsen aus seiner Perspektive dermassen ins Unermessliche, dass er die Tat ohne eigentliche Waffe verübt, sondern nimmt, was sich ihm im Haushalt bietet.

Die Situation scheint so ausweglos, dass eine Tötung des eigenen Kindes als bester Ausweg erscheint? Das hat etwas Narzisstisches …

Ja. Psychologisch ist es so erklärbar, dass Menschen aufgrund einer sich verstärkenden verzweifelten Dynamik keinen anderen Ausweg mehr sehen als die Auslöschung der Familie. Und Sie haben Recht, das hat etwas Selbstüberhebendes an sich. Wenn ich nicht mehr lebe, soll auch mein Kind, meine Familie nicht mehr leben. Üblicherweise töten Väter ihre ganze Familie. Der Täter muss dazu in der Vergangenheit nicht zwingend psychiatrisch auffällig geworden sein. Doch im Moment der Tat befindet er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Anders lässt sich kaum erklären, dass Eltern die Tötungshemmung gegenüber dem eigenen Nachwuchs verlieren.

Hier aber haben die Mutter und die ältere Tochter überlebt.

Das ist eher atypisch und vielleicht einfach der Situation geschuldet, also dass die beiden schlicht nicht vor Ort waren. Selten liegt auch ein Medea-Syndrom vor: Dass Elternteile aus Rache oder Bestrafung gezielt das Lieblingskind der Partnerin oder des Partners töten. Die Tragik und das Leid der Angehörigen sind in beiden Fällen unfassbar.

Wie können die Mutter und die Schwester nach dieser Tat weiterleben?

Dies wird eine enorme Herausforderung: Eine derart dramatische Lebensumstellung ist als solche schon schwer zu bewältigen. Kommt dazu, dass hier verschiedene Gefühlsqualitäten zu verarbeiten sind: Trauer um das verlorene Familienmitglied, Aversionsgefühle gegen den Täter. In einigen Fällen spricht man sogar von «Überlebensschuld»; dies ist ein quälendes Gefühl von Ungerechtigkeit, weil man im Gegensatz zu den Opfern davongekommen ist.

Hast du Probleme mit deinen Eltern oder Kindern? Hier findest du Hilfe: Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Elternberatung, Tel. 058 261 61 61