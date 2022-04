Impf-Chef über Entführung - «Der Täter hatte mich eine Stunde in seiner Gewalt»

1 / 5 Der 38-jährige B.V. soll am 31. März Impf-Chef Christoph Berger entführt haben. Privat Beim Seidenplatz in Wallisellen fielen am Mittwochabend Schüsse. BRK News B.V. hatte sich am Mittwochabend in Wallisellen gegen seine Verhaftung gewehrt. BRK News

Darum gehts Ein 38-jähriger Mann entführte am 31. März Impf-Chef Christoph Berger.

Laut Berger standen wirtschaftliche Interessen des Täters im Vordergrund. Bezüge zu seiner Rolle als Präsident der Impfkommission habe der Täter nicht gemacht.

Impf-Chef Christoph Berger wurde Ende März entführt. In einem Schreiben äussert er sich nun zum Tatablauf. «Der mir bis dahin unbekannte Täter hatte mich eine gute Stunde in seiner Gewalt. Er hat mich in dieser Zeit mit der Forderung eines substanziellen Geldbetrags konfrontiert», so Berger. Diese Forderung habe er mit Drohungen verknüpft, was passieren könne, wenn er der Forderung nicht innert der von ihm genannten Frist nachkäme.

«Es standen also einzig wirtschaftliche Interessen des Täters im Vordergrund. Bezüge zu meiner Rolle als Präsident der Impfkommission machte der Täter dabei nicht», so Berger weiter. Nachdem er dem Täter die Erfüllung seiner Forderung zugesichert habe, habe dieser ihn wieder freigelassen. «Ich habe mich danach sofort mit der Kantonspolizei in Verbindung gesetzt, die mich und meine verängstigte Familie seither sehr gut betreut.»

Bei einer missglückten Verhaftung am Mittwochabend starben der 38-jährige B.V.* und seine Freundin B.S.* (28). Der Deutsche wird verdächtigt, Impf-Chef Christoph Berger eine Woche zuvor entführt zu haben. Wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte, waren bei der Verhaftung am Mittwochabend in Wallisellen auch Spezialisten der Interventionseinheit vor Ort. Der Deutsche zog unvermittelt eine Waffe. Dabei wurde seine Begleiterin getroffen, worauf die Polizei Schusswaffen einsetzte.

Strafverfahren gegen Polizisten

Gemäss dem Bericht des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich und des Forensischen Instituts Zürich verstarb die 28-jährige Frau durch einen vom 38-jährigen Begleiter abgegebenen Schuss. Laut der Zürcher Staatsanwaltschaft wurden mehrere Strafverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung gegen den mutmasslichen Entführer und involvierte Polizeibeamte eröffnet.

Ins Visier der Polizei ist mittlerweile ein Geschäftspartner des 38-Jährigen geraten. Die Zürcher Staatsanwaltschaft gab am Freitag bekannt, dass ein 34-jähriger Mann in einem Nachbarkanton festgenommen wurde. Seine Tatbeteiligung ist Gegenstand der laufenden Abklärungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich hierbei um T.W.* Angehörige von T.W. bestätigen, dass sie seit Tagen nichts mehr von ihm gehört haben. Diese Ungewissheit mache der gesamten Familie zu schaffen. Dass T.W. etwas mit der mutmasslichen Entführung zu tun haben könnte, glauben die Angehörigen nicht. Sie gehen davon aus, dass die geschäftlichen Beziehungen zu B.V. ein Grund für die Festnahme sein könnten. Gemeinsam mit B.V. gründete der 34-Jährige im März 2020 ein Start-up für Nachbarschaftshilfe. Laut Tamedia-Zeitungen hatte die Firma finanzielle Schwierigkeiten.

Anhänger der Flat-Earth-Verschwörungstheorie

Auf Social Media zeigt sich T.W. als Anhänger der Flat-Earth-Verschwörungstheorie. Auf Facebook verbreitete er neben Corona-skeptischen Thesen den Verschwörungsmythos, die Erde sei eine Scheibe. Laut Recherchen des «SonntagsBlick» ist er zudem aktiver Teil der Corona-Massnahmengegner-Bewegung. So sei er unter anderem auf Fotos einer Corona-Demo in Liestal BL zu sehen. Ob der bei der Verhaftung erschossene B.V. Kontakte zu verschwörungstheoretischen Kreisen pflegte, ist bisher unklar.

Der genaue Ablauf des Vorfalls, die Vorgänge im Zusammenhang mit der Entführung sowie das genaue Motiv des verstorbenen 38-jährigen Deutschen sind Gegenstand der weiteren Untersuchung von Polizei und Staatsanwaltschaft, die in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich und dem Rechtsmedizinischen Institut der Universität Zürich geführt werden.