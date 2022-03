3 mit Sex  – Ella bekommt eine unerwartete Nacktmassage – von ihrem Onkel

Eine Ganzkörpermassage gegen Liebeskummer – gar keine so schlechte Idee. Aber was, wenn der Masseur der Onkel ist?

1 / 4 Ella lässt sich von Onkel Fred massieren, um den Trennungsschmerz zu lindern. Dass es eine Nacktmassage ist, bereitet Ella gemischte Gefühle. Illu: Anna Deér Ella Sie ist Single mit wechselnden Liebschaften. Verliebt sich wahllos. Sucht Mr. Right und vertreibt sich die Zeit mit amourösen Fettnäpfchen und seltsamen Begegnungen zwischen feuchten Laken. Illu: Anna Deér Bruce Er ist ein bekannter Musiker, gilt als heterosexuell. Bruce wird auf der Strasse erkannt und empfängt Journalistinnen und Journalisten für Homestorys. Er datet öfter Männer als Frauen und muss aufpassen, dass ihn seine Groupies nicht ertappen. Illu: Anna Deér

Darum gehts Ella erholt sich noch immer von ihrer Trennung.

Ihr Lieblingsonkel macht eine Massageausbildung und bietet ihr an, sie zu massieren.

Onkel Fred gibt Ella eine unerwartete Nacktmassage – und bereitet ihr damit gemischte Gefühle.

Eigentlich wollte ich es geheim halten, aber nachdem Lars letztes Mal von seiner Massage erzählt hat, kann ich ja auch. Ich habe, zugegebenermassen, fix den Bammel vor euren Reaktionen. Es reicht mir schon, was Bruce und Lars gesagt haben. «Das ist ein Pädo», meinten sie. Dass ich einwandte, dass ich längst aus dem Beuteschema padöphil veranlagter Menschen herausgewachsen bin, änderte ihre Meinung not a bit. «Es bleibt dabei, Ella, dein Onkel Fred hat einen sexuellen Übergriff begangen.»

Und das kam so. Wie ihr wisst, war ich vor ein paar Wochen sehr heartbroken. Ich habs meiner Mutter erzählt und meine Mutter hat es wahrscheinlich in den Familienchat geschrieben oder mit einer Leuchtrakete an den Himmel gemalt. I don’t know. Danke, Mama, für deine Diskretion. Nicht!

«Dass es eine nackte Ganzkörpermassage werden würde, hat er nicht gesagt»

Jedenfalls hat sich kurz darauf mein Onkel Fred bei mir gemeldet und gemeint, er habe gehört, es gehe mir nicht so gut. Und ob ich Lust hätte auf eine Massage, das täte mir sicher gut und er sei gerade daran, seine Massageausbildung abzuschliessen. Ich sagte zu. Dass es eine nackte Ganzkörpermassage werden würde, hat er nicht gesagt. Ich habe allerdings auch nicht nachgefragt.

Also klingelte ich ein paar Abende später bei ihm. Ich hatte Fred ewig nicht gesehen, wahrscheinlich das letzte Mal an der Beerdigung meines Grossvaters, aber in meiner Kindheit und Jugend standen wir uns nahe. Er war immer der coole Onkel, der mich hinten auf den Töff nahm und mit mir in die Gelateria fuhr. Bei dem ich Bier trinken durfte und mein Herz ausschütten konnte. Wir hatten also schon ein bisschen Erfahrung darin, Liebeskummer gemeinsam zu bewältigen. Wobei, wenn ich jetzt zurückdenke, war immer ich die mit dem Beziehungsshit – Onkel Fred hatte, soweit ich weiss, nie eine Freundin. Oder einen Freund. Ich weiss eigentlich nicht mal, ob Fred hetero ist.

«Onkel Fred giesst einen Dezi Öl über mich»

Fred öffnete mir die Tür, er trug Lederhosen und ein farbiges Hemd. Seinen Stil hatte er nicht geändert, nur seine Haare waren lichter geworden. Er drückte mir ein Glas Rosé in die Hand, wir plauderten ein bisschen, dann führte er mich in sein Massagezimmer. In der Ecke stand ein Heizöfeli und es war sauheiss. Fred stelle hawaiianische Musik ein und meinte, ich solle mich ausziehen und zudecken. «Wie, ganz ausziehen?», fragte ich. «Ja, Ella-Bella, ich arbeite mit viel Öl, das hast du sonst alles in den Kleidern.» Dann verliess er den Raum.

Ich war froh, hatte ich schon ein Glas getrunken, denn die Situation war schon awkward. Aber ich tat, wie mir geheissen, und legte mich nackt auf den Bauch auf die Liege, über mir ein buntes Baumwolltuch. Fred kam zurück, er trug eine Art Lendenschurz und ich musste kichern. Er zog das Tuch weg und leerte einen Dezi Öl über mich. Es roch intensiv nach Blüten und Fred begann seine Massage an meinem Rücken. Langsam arbeitete er sich abwärts und irgendwann strich er auch über meinen Arsch. Ich versuchte, mich zu entspannen – und es ging.

«Fred hatte mich kein einziges Mal intim berührt»

Ich dämmerte weg, genoss Wärme, Musik und seine Berührungen. Nach einer Weile meinte er, ich solle mich umdrehen. Schutzlos lag ich vor ihm. Fred bedeckte meine Brüste und meine Genitalien und massierte weiter. Ich schloss die Augen und vergass, dass er mein Onkel ist. Dass er meine Mumu gesehen hatte, meinen Busen, meine Cellulitis. Und noch irgendwann später war alles vorbei. Fred hatte mich kein einziges Mal intim berührt.

Nach der Massage sassen wir zusammen, leerten die Weinflasche ganz, assen Glasnudelsalat und quatschten über Marco, die WG und unsere gestörte Familie. Zufrieden und leicht beduselt fuhr ich heim. Eigentlich alles easy, oder? Und doch ist er mein Onkel. Was denkt ihr dazu? Fachliche Einschätzungen, Fanmails, Liebesschwüre und sonstigen Senf gerne an onelove@20minuten.ch

Drei mit Sex Ella, Lars und Bruce heissen in Wirklichkeit gar nicht so und auch einige Angaben sind geändert. Wahr ist aber, dass sie leidenschaftlich gern durch die Keller und Clubs der besten Stadt dieses Landes tanzen. Die drei Singles lieben Techno, Rührei und die stabilen Betten ihrer WG. Und sie wissen: Falls sie sich je zu dritt darin vergnügen, ist das das Ende von allem – oder der Beginn von etwas noch Grösserem. 20 Minuten erzählen sie exklusiv von ihren Abenteuern.

Hol dir den OneLove-Push! Du willst keinen Comic von Yehuda Devir mehr verpassen, willst wissen, welche Bettgeschichten Ella, Bruce und Lars diese Woche erzählen, und interessierst dich für Facts und Trends rund um Beziehung, Sex und Dating? Kannst du von aussergewöhnlichen Liebesgeschichten und ungewöhnlichen Schicksalen nicht genug bekommen? Dann hole dir den OneLove-Push, um keine wichtige Story mehr zu verpassen.

So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «OneLove» an – schon läufts.