«FSO Safer» : «Der Tanker kann jeden Moment zerbrechen oder explodieren»

Der «FSO Safer» droht auseinanderzubrechen. An Bord dieses maroden Tankers befinden sich 1,1 Millionen Barrel Öl. Die Vereinten Nationen suchen nun Geld, um das Öl abzupumpen.

Seit 2015 tobt in Jemen ein Bürgerkrieg.

An Bord des Lagerschiffs «FSO Safer» vor der Küste Jemens befinden sich 1,1 Millionen Barrel Öl und damit fast viermal so viel Öl, wie 1989 vor Alaska aus dem auf Grund gelaufenen Tanker Exxon Valdez auslief. Der marode Tanker, der als Lagerschiff genutzt wird, droht auseinanderzubrechen. Der Exxon Valdez-Unfall gilt als eine der grössten Umweltkatastrophen der Seeschifffahrt.

Mit Crowdfunding wollen die Vereinten Nationen eine drohende Umweltkatastrophe abwenden. Der OCHA-Vertreter im Jemen, David Gressly, startete am Dienstag eine Spendenkampagne in der Hoffnung, von Privatpersonen fünf Millionen Dollar (4,8 Mio. Euro) zusammenzubekommen. Das Geld soll zu der Rettungsaktion für den riesigen Öltanker «Safer» beitragen. «Der Tanker kann jeden Moment zerbrechen oder explodieren», sagte ein OCHA-Sprecher in Genf.