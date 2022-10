«The Masked Singer Switzerland»: Der Tannenzapfen muss seine Maske abnehmen

In der Auftaktsendung der dritten Staffel am Mittwochabend ist der Tannenzapfen rausgeflogen. Im Kostüm steckte die SRF Meteo Moderatorin Sandra Boner (47).

In der TV-Show «The Masked Singer Switzerland» performen Promis in Ganzkörperkostümen. Ein Rateteam und das Publikum sollen im Verlauf der Sendung herausfinden, wer sich unter den Masken versteckt.

Am Mittwoch ging das grosse TV-Raten in die nächste Runde: «The Masked Singer Switzerland» startete in die dritte Staffel. Moderatorin Anna Maier (45) begrüsste erneut das Stamm-Rateteam Christa Rigozzi (39) und Luca Hänni (28) sowie den prominenten Wochengast Sven Epiney (50). «Man versucht, immer wieder herauszuhören, welche der Stimmen zu welchem Promi gehören könnte, hat 1000 Ideen – und am Ende liegt man meistens doch falsch», sagte der Moderator im Vorfeld zu Prosieben.