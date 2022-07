Basel: Der Teddy ist ihre stärkste Erinnerung an ihren verstorbenen Vater

Die Mutter versuchte unter anderem über die Fluggesellschaft an Informationen über den verlorenen Teddy zu kommen. (Euro-Airport Basel/Flughafen)

«Sie hat noch keine Nacht ohne ihren Teddy verbracht», sagt Sabrina, die Mutter der elfjährigen Lynn. Den Teddy bekam sie zur Geburt von ihrem Vater, der erst kürzlich verstorben ist. Umso mehr hängt sie an ihrem Plüschbären. Auf dem Flug von Basel nach Brindisi am 1. Juli hat das Mädchen den Teddy aber verloren. «Sie heult sich nun jeden Abend in den Schlaf», erzählt Sabrina. Die besorgte Mutter lies keinen Versuch offen den Bären wiederzufinden.