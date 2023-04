Sportzentrum Oerlikon: Der Tennisclub Oerlikon muss ein neues Areal suchen

Die Politik und die Stadt sehen kaum Möglichkeiten, dass das Projekt so angepasst wird, dass der TC Oerlikon am selben Ort bleiben kann.

Das Hallenbad und die Kunsteisbahn in Oerlikon sind in die Jahre gekommen. Mit Baujahr 1976 beziehungsweise 1984 sind beide Sportstätten sanierungsbedürftig und werden deshalb erneuert. So sieht es das Projekt «Sportzentrum Oerlikon» vor. In der Planung inbegriffen ist auch die Erweiterung der Rasensportanlage Neudorf von sechs auf sieben Fussballfelder.