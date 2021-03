Oben alt, unten neu: Der Mac mini (2018) tritt gegen den neuen Mac mini M1 an.

Lohnt sich der Kauf? Wir verraten es in unserem Review.

Ein mobiler Prozessor in einem Mac – kann das gut gehen? Diese Frage haben sich wohl viele Nutzerinnen und Nutzer gestellt, nachdem Apple im Herbst 2020 den M1-Prozessor vorgestellt hat. Dieser Chip basiert auf der sogenannten ARM-Architektur. ARM-Prozessoren kommen auch in iPhones und iPads zum Einsatz.

Der M1 im Test

Der Umstieg von Intel-Chips auf die Apple-Prozessoren bietet Nutzerinnen und Nutzern einige klare Vorteile. Die Batterielaufzeit bei mobilen Macs ist episch: So müssen die M1-Geräte dank geringem Energieverbrauch tagelang nicht an die Steckdose. Zudem sind die M1-Macs leistungsfähiger als ihre Vorgänger – so zumindest verspricht es Apple.