Vernachlässigte Raubkatzen Der «Tiger King»-Zoo wird ab sofort geschlossen

Die Netflix-Doku «Tiger King» hat Joe Exotics Tierpark in Oklahoma berühmt gemacht. Nun schliessen die Behörden die Pforten des Grosskatzen-Zoos.

So seien mehrere Raubkatzen, die im Zoo im Bundesstaat Oklahoma untergebracht sind, vernachlässigt worden und deswegen nun in einem schwachen Zustand. Ein unterernährtes Löwenwelpen etwa konnte nicht einmal mehr stehen. Zudem wurden Bilder veröffentlicht, auf denen mehrere Tiger unter einer Fliegenplage leiden: Die Insekten haben die Ohren der Grosskatzen blutig gefressen.

Lowe wollte den Park angeblich ohnehin schliessen

Lowe, der ebenfalls in «Tiger King» zu sehen ist, erklärte am Dienstagabend in einem Statement auf der Facebookseite des Zoos, dass der Tierpark ab sofort geschlossen sei. «Das Phänomen ‹Tiger King› hat unser Leben definitiv in vielerlei Hinsicht verändert», so der Zoo-Besitzer. «Es hat uns Aufmerksamkeit gebracht, aber uns auch zur Zielscheibe aller Verrückten und Tierschützer der Welt gemacht.»