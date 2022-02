«Der Tinder-Schwindler»: Die Doku über Simon Leviev belegt Platz eins auf Netflix

«Der Tinder-Schwindler» belegt aktuell Platz eins der Schweizer Netflix-Charts. Die Doku erzählt die Geschichte von Simon Leviev, geboren als Shimon Hayut, ein Betrüger, der zahlreichen Frauen insgesamt rund zehn Millionen Franken abgezockt haben soll. Der heute 31-jährige Israeli zeigte sich auf der Dating-App Tinder am Steuer von Luxuskarossen oder in Privatjets und gab an, Erbe des milliardenschweren Diamanten-Unternehmers Lev Leviev (65) zu sein. Er lud seine Opfer auf mehrere luxuriöse Dates ein – und bat sie schliesslich um Geld.

In der Netflix-Doku berichten drei der betroffenen Frauen – Pernilla Sjöholm, Ayleen Charlotte und Cecilie Fjellhøy – nun, wie Leviev sie mit derselben Masche um 800’000 Franken betrogen haben soll. Der Hochstapler erzählte ihnen, nachdem er das Vertrauen gewonnen hatte, von angeblichen Einbrüchen und Mordversuchen – das Diamantengeschäft sei sehr gefährlich. Dabei gibt er an, dass er seine Kreditkarte nicht mehr benutzen könne, da seine Verfolger ihn aufspüren könnten.

Bei Schmetterlingen im Bauch schaltet der Kopf ab

Liebesbetrug hat stark zugenommen

Laut Zahlen des Bundesamtes für Statistik hat sich 2018 die Zahl der Liebesbetrugsfälle in den drei bevölkerungsreichsten Kantonen der Deutschschweiz gegenüber dem Vorjahr praktisch verdoppelt. Ein Factsheet der schweizerischen Kriminalprävention zeigt auf: Im Kanton Zürich stiegen die Fälle von einigen Dutzend auf 100 Fälle an, im Kanton Bern von 30 auf 60 und im Kanton Aargau von 13 auf über 30 Fälle. Die Dunkelziffer sei laut Mayencourt allerdings massiv grösser.

Wer Opfer eines Cyberbetrugs werde, könne Anzeige erstatten. Dies sei insbesondere für die Kriminalstatistik relevant, wie Mayencourt erklärt. In der Regel sei es jedoch sehr schwierig, die Täterinnen und Täter zu fassen und in den allerwenigsten Fällen könne mit einer finanziellen Kompensation gerechnet werden.

Tinder-Schwindler ist auf freiem Fuss

In den vergangenen Jahren wurde er mehrmals verhaftet und verurteilt. 2019 in Griechenland zu 15 Monaten Gefängnis wegen eines gefälschten Passes, 2015 in Finnland zu drei Jahren Gefängnis wegen Betrugs an mehreren Frauen. Beide Male wurde er frühzeitig entlassen. Schon als Jugendlicher soll er zudem laut «Vanity Fair» und «Times of Israel» Kreditkarten- und Scheckbetrug begangen haben und dabei etwa Bekannte oder die Familie, die ihn als Babysitter angestellt hatte, ausgenommen haben.