Flums SG - «Der Tod des Babys macht mich sehr betroffen»

In Flums SG wurden vier Personen, darunter ein sechsmonatiges Kleinkind, auf dem Schilsdamm von herunterfallenden Ästen getroffen. Das Baby ist in der Nacht seinen schweren Verletzungen erlegen.

Ein Unfall mit Todesfolge ereignete sich am Montagnachmittag in Flums SG. Eine 30-jährige Frau war mit ihrem sechs Monate alten Kleinkind im Kinderwagen auf dem Fussweg Schilsdamm unterwegs. Sie war in Begleitung ihrer Eltern. Aufgrund einer starken Windböe brachen laut der Kantonspolizei St. Gallen plötzlich mehrere Äste eines Baumes ab und stürzten auf die Mutter und den Kinderwagen. Dabei wurden beide schwer verletzt.



Die 74-jährige Mutter der Frau sowie der 71-jährige Vater wurden leicht verletzt. Die Mutter und ihr Kind wurden von der Rega beziehungsweise von der AP3-Luftrettung ins Spital geflogen. Am Dienstagmorgen wurde bekannt, dass das Kleinkind in der Nacht seinen Verletzungen erlegen ist.