Weltberühmte Dogge gestorben – «Der Tod meines Freundes hat mir regelrecht das Herz gebrochen» 

«Das Schreiben des Blogs hat mich fast umgebracht»

Ducret ist über den Verlust sehr traurig. «Der Tod meines Freundes hat mir regelrecht das Herz gebrochen. Das Schreiben des Blogs hat mich fast umgebracht.» Es sei für ihn eine Arbeit gewesen, mit der er seine Trauer zu verarbeiten versuche. Die Asche der verstorbenen Dogge sei noch bei ihm zu Hause in einem Birkenstock im Garten. «Vielleicht behalten wir sie dort oder wir verstreuen sie an den Orten, an denen Illaya am liebsten unterwegs war», sagt er.