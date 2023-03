«Der Tod schaut einem bei der Arbeit stets über die Schultern»

1 / 19 Unterwegs mit dem Team von Minenräumer Roman Schuytilo. 20min/Ann Guenter Neben zerstörtem … 20min/Ann Guenter … Kriegsgerät finden sich auf einem Feld hinter dem Dorf Prawdine im Südosten der Ukraine … 20min/Ann Guenter

Darum gehts Roman Schuytilo (43) arbeitet im Ukraine-Krieg als Minenentschärfer.

Er befehligt ein 85-köpfiges Team, das derzeit im Oblast Cherson unterwegs ist.

In einem Monat haben sie in dem Gebiet zwischen 500 und 600 Anti-Panzer-Minen entschärft.

Sie brauchen jeweils 15 Minuten, um eine Mine zu sprengen.

Grossen Respekt haben die Entminer vor der russischen POM-3 «Medallion», einer besonders grausamen Springmine.

«Man braucht nicht auf sie zu treten, um sie auszulösen», so Schuytilo. «Es reicht, wenn man sich ihr auf 16 Meter nähert.»

Schätzungsweise 160’000 Quadratkilometer des Landes sind mit überwiegend russischen Minen kontaminiert – eine Fläche viermal so gross wie die Schweiz.

«Nicht jeder ist für diese Arbeit geeignet», sagt Roman Schuytilo (43). In der Ausbildung werde man mit Bildern von abgerissenen Gliedmassen konfrontiert. «Der Tod schaut einem bei dieser Arbeit stets über die Schultern. Das halten nicht alle aus.»

Schuytilo ist vom staatlichen Notfalldienst beauftragt, Minen und Sprengfallen zu entschärfen. Derzeit ist er in der Region Cherson unterwegs. Dort sind die russischen Truppen im November abgezogen. Sie haben Tausende tödliche Fallen hinterlassen. Der Sprengstoff-Spezialist und Chef eines 85-köpfigen Teams muss sie aufspüren, markieren, sprengen und so unschädlich machen. 20 Minuten begleitet ihn dabei.

Für einmal ist die Plattitüde angebracht: Schuytilo hat Nerven aus Stahl. Das ist für seine Arbeit unabdingbar. Zittrige Hände sind beim Entschärfen fehl am Platz. Und wenn sie doch zittern? «Wir haben gelernt, das mit der Atmung zu steuern. Doch das gelingt nicht immer gleich gut. An solchen Tagen sollte man es besser ganz lassen.»

15 Minuten pro Mine

Wir stehen in einem riesigen Feld hinter dem Dorf Prawdine. Die Minen sind von blossem Auge erkennbar, in Massen abgeworfen und verstreut von russischen Raketen oder Helikoptern. «In einem Monat haben wir in diesem Gebiet zwischen 500 und 600 Anti-Panzer-Minen entschärft», sagt Schuytilo. «Wir könnten sie einsammeln und sprengen, aber da wir es mit verschiedenen Typen von Minen zu tun haben, ist das zu risikoreich. Deswegen sprengen wir Mine um Mine.» 15 Minuten müssen aufgewendet werden, bis ein Sprengkörper unschädlich ist.

Es sind immer die gleichen Arbeitsschritte: Mit einer Drohne wird das Gebiet von oben abgesucht. Dann geht Schuytilos Team mit einem Minendetektor los und kennzeichnet den Standort jeder einzelnen Mine mit einem weiss-roten-Plastikband. Dann wird daneben ein Sprengstoffpäckli platziert, das mit einem schmalen, bis zu einem Kilometer langen Stromkabel verbunden ist. Das erlaubt den Minenentschärfern, die Explosion in ausreichendem Abstand auszulösen.

Ein Kilometer langes Sprengkabel

So können sie etwa hinter einem zerstörten Haus in Deckung gehen, einige Hundert Meter vom verminten Feld entfernt. Mit einem Handzündgerät wird das Verbindungskabel per Knopfdruck unter Strom gesetzt, es dauert etwa zwanzig Sekunden, dann wird über Funk der Befehl zur Sprengung durchgegeben. Bei grünem Licht wird ein zweiter Knopf gedrückt: Kawumm! Die Drohne fliegt nach der Explosion zur Kontrolle noch einmal über den Sprengungsort.

Drohenaufnahme der Sprengung. Roman Schuytilo

«Das hat schon etwas Befriedigendes», sagt Schuytilo. «Aber es ist eine Sisyphusarbeit.» Schätzungsweise 160’000 Quadratkilometer des Landes sind mit überwiegend russischen Minen kontaminiert – eine Fläche viermal so gross wie die Schweiz. Schon vor dem russischen Angriff vom Februar war die Ukraine stark von Minen und Munition belastet, teils aus den Weltkriegen, teils aus dem Donbass-Krieg seit 2014.

«Ehrlich gesagt, reissen wir uns nicht um solche Missionen»

Schuytilo und sein Team waren seit Jahren in der Region Luhansk tätig, mittlerweile arbeiten sie im ganzen Land. Sie sind meist nahe der Front für die Minenräumung zuständig, im Gegensatz zu humanitären Organisationen wie der Ukrainian Deminers Association, die Minen in nicht mehr umkämpften Gebieten räumen.

«Teils müssen wir während Angriffen sprengen, damit unsere Truppen vorstossen können. Ehrlich gesagt, reissen wir uns nicht um solche Missionen direkt an der Front», sagt Schuytilo. «Im Idealfall kommen wir unbeschadet raus», wirft sein Kollege im Vorbeigehen ein. Die Mischung zwischen Nonchalance und Humor ist bezeichnend.

Sprengsätze unter Minen

Obwohl den Einheiten auch Räumungsgeräte zur Verfügung stehen, arbeitet Schuytilo lieber mit den Händen, wie er selbst sagt - und mit seinem liebsten Werkzeug, einem langen, scharfen Messer. Sein Grossvater trug es im Zweiten Weltkrieg bei sich, als er in der Sowjetarmee kämpfte.

Damit lockert Schuytilo die Erde um eine Mine herum oder schneidet störendes Grünzeug oder Äste weg. Es kommt auch dann zum Einsatz, wenn unter einer Landmine ein Sprengsatz entdeckt wird. «Das ist dann heikel, wir müssen die Mine anheben, um an die Sprengfalle zu kommen, und erst diese entschärfen.»

«Es reicht, wenn man sich ihr auf 16 Meter nähert»

Grossen Respekt haben die Entminer vor allem vor der russischen POM-3 «Medallion», einer besonders grausamen Springmine. «Man braucht nicht auf sie zu treten, um sie auszulösen», so Schuytilo. «Es reicht, wenn man sich ihr auf 16 Meter nähert. Ihr seismischer Sensor reagiert auf die Schwingungen menschlicher Schritte. Schlägt er an, schnellt ein Sprengkörper nach oben, auf Höhe von Brust, Hals und Kopf. Die Explosion verschiesst knapp 2000 Metallsplitter in einem Zwölf-Meter-Radius.»

Diese und andere Minen, die die russischen Truppen systematisch legen, haben im Jahr des Angriffskrieges schon Hunderte Opfer gefordert, von Soldaten über Bauern und spielenden Kindern. Auch Schuytilo hat bei der Arbeit drei Männer verloren. Drei weiteren wurden die Beine abgerissen.

In einigem Abstand liegen Unterkiefer und Wirbelsäulen

«Kommen auch diese Opfer hinzu», sagt Schuytilo und deutet auf etwas Weisses im Feld: der blanke Schädel einer Kuh, in einigem Abstand liegen Unterkiefer, Beinknochen, die Wirbelsäule.

Die Ukraine legt ebenfalls Minen, um dem Feind das Vordringen zu erschweren (siehe Box). «Auch diese entschärfen wir - mit dem Unterschied, dass wir wissen, wo sie liegen.» Schuytilo geht davon aus, dass die Ukraine erst in zwanzig Jahren minenfrei sein wird – mindestens. Das ukrainische Wirtschaftsministerium rechnet mit eher 70 Jahren.

«Sie müssen uns schon sehr hassen, die Russen»

Minen sind das eine, Sprengfallen das andere Übel, um das sich die Minenentschärfer kümmern müssen. «In Gärten fanden wir mehrere vergrabene Sprengfallen», sagt er. Und fügt nachdenklich an: «Sie müssen uns schon sehr hassen, die Russen, dass sie selbst in Gemüsebeeten kleiner Pensionäre solche Fallen legen.»

Weiterfahrt ins Nachbardorf Posad Pokrowske. Dort arbeiten die Minenentschärfer gerade mit Mitarbeitern des örtlichen Elektrizitätswerks zusammen, um die Stromversorgung wieder herzustellen: «Viele Minen wurden entlang den Strommasten gelegt, sodass wir zuerst diese sprengen müssen, damit Reparaturarbeiten sicher durchgeführt werden können.»

Gefoltert und lebend in die Luft gesprengt?

Schuytilo führt uns zu etwas, was einmal ein Haus war. Jetzt ist eigentlich nur noch Geröll übrig. Ein Auto steht dort, wo wohl vorher die Einfahrt war, Front-, Rück- und Seitenscheiben wurden allesamt weggesprengt.

«Die Dorfbewohner erzählten uns, dass die Russen hier zehn Personen eingeschlossen hätten, darunter auch Kinder. Sie sollen alle noch gelebt haben, als man das Haus in die Luft gesprengt hat.» Die Leute seien Angehörige von Polizisten und Militärangehörigen aus der Region gewesen. «Man soll sie gefoltert haben und sprengte das Haus, um das Foltern zu verbergen.»

Auf den Einwand, dass diese Horrorgeschichte doch allein auf Hörensagen beruht, sagt Schuytilo: «Fakt ist, dass wir Reste von Leichen, auch von Kindern, unter den Trümmern fanden. Im Krieg mag die Wahrheit das erste Opfer sein. Doch manchmal ist die Realität schlimmer als Erfundenes.»