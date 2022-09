Grosser Mythen SZ: Der tödlichste Wanderweg der Schweiz

Am Samstag kurz nach 12 Uhr wurde auf dem Grossen Mythen ein Wanderer tot aufgefunden ( 20 Minuten bericht ete). Andere Wanderer waren in der Kurve 19 und 20 auf den leblosen Körper gestossen. Der 57-Jährige war offenbar in steilem Gelände gestürzt und hatte dabei tödliche Verletzungen erlitten. Die Rega konnte nur noch die Leiche des Mannes bergen, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mit.

Es ist das erste Todesopfer in diesem Jahr am berühmten Berg in Schwyz. Gemäss den Zahlen des Schweizer Alpen-Club (SAC) gab es zwischen 1998 bis heute auf dem Grossen Mythen 22 tödliche Unfälle. Also knapp ein Todesopfer pro Jahr. Im vergangenen Jahr gab es gar zwei Todesfälle. Betrachtet man allein die Todeszahlen, ist der Mythenweg am Grossen Mythen die tödlichste Wanderroute der Schweiz. Am zweithäufigsten verunfallen Wanderer im Gebiet um den Äscher in Alpstein. Im gleichen Zeitraum gab es dort allerdings mit neun Todesopfern weniger als die Hälfte so viele wie beim Grossen Mythen. An dritter Stelle liegt der Schäfler im Kanton Appenzell Innerrhoden, der acht Todesopfer zu beklagen hat.