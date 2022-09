Allschwil BL: Der Töfffahrer (19) fuhr mit 0,9 Promille

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Binningerstrasse in Allschwil BL eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Töff. Der Motorradlenker wurde dabei verletzt.

Ein 47-jähriger Autolenker war am Sonntagnachmittag auf der Binningerstrasse in Richtung Allschwil Dorf unterwegs. Bei der Einmündung zum Langgartenweg wendete er sein Fahrzeug und übersah dabei einen korrekt entgegenkommenden Motorradlenker. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Personenwagen und dem Töff.