Vatikan : «Der tote Papst sah absurd unspektakulär aus»

Seit dem 2. Januar liegt der verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. im Petersdom aufgebahrt. Die Besucherzahlen halten sich jedoch in Grenzen.

Darum gehts Von Montag bis Mittwoch können Gläubige den aufgebahrten Leichnam von Ex-Papst Benedikt XVI. im Petersdom sehen.

Am Montag erwiesen dem früheren Kirchenoberhaupt 65’000 Besucher die letzte Ehre.

Zum Vergleich: Nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. im Jahr 2005 strömten drei Millionen Pilger nach Rom.

Der Petersdom in Rom hat am Dienstag erneut die Pforten für Besucher, Besucherinnen und Gläubige geöffnet, die sich vom emeritierten Papst Benedikt verabschieden wollen. Vom Morgen an konnten die Menschen in die Basilika, wo, wie schon am Montag, der frühere Pontifex aufgebahrt war.

Unter den Besucherinnen und Besuchern war auch News-Scout Sophia, die über Neujahr einige Tage in Rom verbringt. Sie berichtet: «Am Montagnachmittag habe ich spontan entschieden, mir den Sarg des verstorbenen Papstes Benedikt anzuschauen. Nicht ganz sicher, wo der Leichnam nun liegt, habe ich mich mit einigen Touristinnen und Touristen auf den Weg in den Petersdom gemacht. Die Schlange war nicht wirklich lang, nicht länger als an einem normalen Tag in Rom.»

«Der Leichnam lag still wie eine Statue»

Aus dem Innern des Petersdoms berichtet sie: «Die Stimmung war ruhig und gefasst. In der Kathedrale lief die Schlange den Mittelgang des Hauptschiffs entlang, auf den Baldachin zu. Der Leichnam lag vor dem Baldachin still, als wäre es eine Statue.»

Als sie zu dem verstorbenen emeritierten Papst vorgedrungen war, ging dann alles ganz schnell: «Mir war nicht ganz klar, dass man den toten Körper so direkt sehen würde.» Den Anblick des Leichnams bezeichnet Sophia als minimalistisch und «absurd unspektakulär».

Sie erzählt: «Bevor ich realisieren konnte, dass Benedikt da einfach so liegt, wurde ich von der Security schon weitergeschickt. Ich konnte noch schnell ein Foto machen. Ein paar Meter nach dem Leichnam löste sich die Schlange im Nichts auf. Innerhalb einer halben Stunde trat ich wieder aus der Basilika auf den leeren Petersplatz.»

Für Papst Johannes Paul II. pilgerten Millionen nach Rom

Am Montag hatte die vatikanische Gendarmerie rund 65’000 Besucher gezählt, die Benedikt die letzte Ehre erwiesen, unter ihnen die italienische Staatspräsidentin Giorgia Meloni. Gemäss den Behörden seien dies doppelt so viel Besucher gewesen, wie sie erwartet hatten. Während Besucher am Montag teils noch mehrere Stunden warten mussten, scheint es am Dienstag bereits deutlich weniger Andrang zu geben.

Zum Vergleich: Als im Jahr 2005 Benedikts polnischer Vorgänger Papst Johannes Paul II. beerdigt wurde, strömten innerhalb weniger Tage drei Millionen Pilgerinnen und Pilger nach Rom, stündlich betraten 21’000 Menschen die Basilika. Die Pilger warteten dabei im Schnitt 13 Stunden, maximal sogar 24 Stunden auf Eintritt und die Warteschlange war zu Spitzenzeiten fünf Kilometer lang. Am Tag der Beerdigung wohnten 500’000 Menschen dem Begräbnis auf dem Petersplatz bei, 600’000 weitere verfolgten das Begräbnis über Grossbildleinwände.

Auch am (morgigen) Mittwoch sollen die Menschen in Rom noch Abschied von Benedikt nehmen können. Für Donnerstag ist dann die Totenmesse geplant, die Papst Franziskus auf dem Petersplatz feiern will. Benedikt starb am Samstag im Alter von 95 Jahren. Er war der erste Papst seit 600 Jahren, der sein Amt niederlegte.