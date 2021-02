Null-Emissions-Autos sind heute angesagt, Fahrzeuge also, die während der Fahrt keine Schadstoffe ausstossen. Aber wie wäre es mit einem Minus-Emissions-Auto? Ein Fahrzeug, das nicht nur nichts emittiert, sondern während der Fahrt sogar die Luft reinigt? Klingt nach Science-Fiction, ist aber Realität: Denn der neue Toyota Mirai stösst hinten nur aufwendig gefilterte Luft und reines Wasser in Form von Dampf aus. Im digitalen Cockpit wird sogar angezeigt, wie viel Luft das Auto bereits gereinigt hat – in unserem Testwagen war es die Atemluft für ein Jahr von 88 Menschen.

Möglich macht das der Wasserstoff-Antrieb, den Toyota mit dem ersten Mirai 2014 eingeführt und 2017 auch auf dem Schweizer Markt lanciert hat. Nun steht die zweite Generation bei den Händlern, und diese ist in allen Belangen deutlich besser. Der Brennstoffzellen-Stack ist um etwa ein Drittel kompakter und findet neu unter der Fronthaube statt im Fahrzeugboden Platz, der Elektromotor für den Antrieb ist nun an der Hinterachse, die drei Wasserstoff-Tanks sind tief im Fahrzeugboden verteilt und fassen insgesamt 5,6 Kilogramm Wasserstoff, statt 4,6 wie bisher. Die Reichweite steigt um fast 30 Prozent auf 650 Kilometer im WLTP-Zyklus – eine entscheidende Verbesserung.

Mehr Platz im Innern