Mit Schmetterlingstüren und Glasdach war der Toyota Sera ein reines Spassauto

Mitte der 80er-Jahre galt Toyota – seit 1950 der grösste japanische Autobauer – als langweilig, konservativ und Massenmarkt-orientiert. Um auch bei jüngeren Käufern anzukommen, sollte ein unkonventionelles Auto her, das gezielt für die jugendliche Zielgruppe konzipiert werden sollte. Deshalb startete Chef-Ingenieur Mikio Kaneko 1983 das «Young Project», aus dem 1987 die Studie Toyota AXV-II hervorging. Designer Yao Hiroyuki, der im April 1985 zum Young-Project-Team gestossen war, hatte ein extrem futuristisches Fahrzeug entworfen: die Gürtellinie verlief etwa auf halber Höhe des Autos, fast alles darüber bestand aus Glas. Nur der Windschutzscheibenrahmen, ein schmaler Streifen von B-Säule zu B-Säule sowie ein Bügel nach Art amerikanischer T-Tops, der die beiden Rahmen verband, waren aus Blech. Auffälligstes Merkmal waren jedoch die mächtigen Schmetterlingstüren, die an Fuss- und Kopfende der A-Säulen angeschlagen waren.

Wenig futuristische Technik

Die Serienfertigung begann am 9. Februar 1990, ab 8. März stand der Sera für 1,6 Millionen Yen (zum damaligen Wechselkurs etwa 27'000 Franken) bei den Händlern. Freilich nur in Japan. Obwohl Automobil-Revue und Auto Motor und Sport im Frühjahr 1990 noch davon schrieben, dass der Sera ab 1991 auch in Europa zu haben sein werde, blieb der Schmetterlings-Toyota Zeit seiner Bauzeit seinem Heimatmarkt vorbehalten. Nur vereinzelt dümpelten Toyota Sera als Grauimporte in andere Länder mit Linksverkehr. Von den laut offizieller Zählung 15'941 gebauten Autos blieben 15'892 in Japan.