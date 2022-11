Unihockey WM: Schweizer Nati gewinnt und steht im Halbfinal

1 / 3 Haben gut jubeln. Die Unihockey-Nati steht an der Heim-WM im Halbfinal.

(Claudio Thoma/freshfocus) freshfocus Zunge raus, Ball drin. Jan Zaugg war mit einem Tor und einer Vorlage der Mann des Spiels.

(Claudio Thoma/freshfocus) freshfocus Die Nati war den Letten immer einen Schritt voraus. freshfocus

Darum gehts

Der Traum lebt weiter. Die Schweizer Unihockey-Nati ist weiter auf Medaillen-Kurs an der Heim-WM. Nach dem Sieg im Viertelfinal über Lettland, steht die Nati im Halbfinal. Dort trifft man am Samstag auf Tschechien oder die Slowakei. Die Entscheidung fiel schon früh in der Partie. Bereits im ersten Drittel konnte die Nati den entscheidenden Zwei-Tore-Vorsprung herstellen. Mann des Spiels war Jan Zaugg von Floorball Köniz. Der 24-Jährige bereitete das 1:0 vor und legte in seinem 50. Länderspiel das zweite Tor nach. Die Nati hatte das Spielgeschehen und den Gegner im ersten Drittel im Griff.

Im Mitteldrittel geriet der Sieg der Nati plötzlich in Gefahr. Die Letten trafen bereits in der zweiten Minute zum Anschluss und vergaben in der Folge einige gute Möglichkeiten. Patrick Eder im Schweizer Tor musste mehr als einmal sein Können unter Beweis stellen. Eder vertat die eigentliche Nummer eins Pascal Meier. Der 32-Jährige war wegen einer Magenverstimmung nicht einsatzbereit.

Schweden wartet erst im Final

Im letzten Drittel verwaltete die Nati den Vorsprung gekonnt. Man konnte einige offensive Nadelstiche setzen und stand defensiv solid. Maurer machte in der 50. Minute den Deckel drauf, als er eine Vorlage von Schiess eiskalt verwertete. Den knapp 5500 Fans wurde am Donnerstagabend kein Unihockey-Spektakel geboten, aber die Stimmung in der Swiss Life Arena war trotzdem ausgezeichnet.

Durch den Gruppensieg kann die Schweiz Topfavorit Schweden aus dem Weg gehen und trifft im Halbfinal auf den Sieger aus der Partie zwischen Tschechien und der Slowakei. Dieses Spiel findet am Freitagabend statt, das Halbfinal wird am Samstag ausgetragen.

«Waren vielleicht zu sicher»

«Nach der guten Startphase waren wir vielleicht zu sicher», sagte Spieler des Spiels Jan Zaugg nach dem Spiel. Angesprochen auf die gute Ausgangslage meinte Zaugg: «Es wird sicher kein Selbstläufer, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass die Chancen nicht gut stehen in den Final einzuziehen.» Druck verspüre man aber keinen, man nehme die Euphorie der Fans als positive Energie mit, so der 24-Jährige.