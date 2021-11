Preise steigen und steigen – Der Traum vom Eigenheim ist für die meisten in der Schweiz geplatzt

«Junge kommen nur noch übers Erbe zum Eigenheim»

Kommen junge Menschen also fast nur noch über ein Erbe zum Eigenheim? Bei den heutigen Preisen ist es sehr schwierig, überhaupt ein Eigenheim zu kaufen. Und wenn, dann tatsächlich nur über ein Erbe oder über einen Lebensstil, bei dem man den Gürtel extrem eng schnallt und über 10 bis 15 Jahre lang jährlich etwas auf die Seite legt. Das ist allerdings heute nicht mehr so zeitgemäss.

Warum nicht?

Weil das Sparpotential generell nicht mehr hoch ist. Der durchschnittliche Haushalt muss heute schon relativ knapp kalkulieren. In der Regel wohnt er in einer teuren Mietwohnung, die seinen Vorstellungen vom Wohnen entspricht. Um zu sparen, müsste man also in eine günstigere Wohnung ziehen. Und zu solchen Kompromissen sind sehr wenige bereit.