Schock beim Publikum - Der traurige Grund hinter dem bizarren Auftritt von ORF-Moderator Rafreider

Lachend und lallend moderierte Roman Rafreider am Dienstagabend die « ZiB Nacht » auf ORF 1. Vom ersten Moment der Sendung an war der ORF-Star sichtlich beeinträchtigt, schaffte es nur mit viel Mühe durch die Sendung – einmal musste er sich am Pult anhalten, um nicht umzukippen.