Polizeieinsatz ausgelöst - «Der Türlersee stank ganz übel nach Gülle»

Er campiert seit Jahren am Türlersee in der Albis-Region.

Seit vielen Jahren campiert Bruno R.* am Türlersee in der Albis-Region. Doch was er am Mittwoch festgestellt hat, überraschte ihn. «Der See stank ganz übel nach Gülle», sagt er. Es seien grüne Schwaden an der Oberfläche getrieben. Auch andere Camper hätten den Gestank bemerkt. «Eine Frau war baden und sagte, dass sie sogar nach dem Duschen noch gestunken habe.» Nach dem Regen sei der Gestank nun wieder weg.