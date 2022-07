Reinach BL: «Der Turm ist ein Seich und auf dem Spielplatz landet Vogelkacke»

1 / 6 Das neue Mehlschwalbenhaus auf dem Spielplatz an der Leymenstrasse in Reinach ist augenscheinlich bewohnt. Privat Das Mehlschwalbenhaus hatte schon beim Bau im Frühling eine Kontroverse ausgelöst, weil Anwohnende fürchteten, dass der Spielplatz vollgekotet werde. Verein für Natur und Vogelschutz Reinach Das ist nun zumindest teilweise eingetroffen. Eine empörte Anwohnerin dokumentierte Vogelkot auf der Rutschbahn. Privat

Darum gehts

Auf dem Sockel des Mehlschwalbenhauses, aber auch auf der Rutschbahn sind die Spuren der neuen Bewohner des Spielplatzes an der Leymenstrasse in Reinach unübersehbar. Die Befürchtung, dass der Nistplatz für Mehlschwalben mitten auf einem Spielplatz zu einem Kot-Problem führen könnte, löste im Frühling eine Kontroverse aus. Jetzt ist der Kot da und auf Facebook gehen die Wogen hoch. Fotos, die den Missstand dokumentieren, wurden innert Kürze dutzendfach in der Gruppe «Leben in Reinach» kommentiert.

«Wo bleiben jetzt die Befürworter, um den Vogeldreck zu entfernen?», fragt die Verfasserin des Posts. Stein des Anstosses scheint insbesondere der Schwalbendung auf der Rutschbahn zu sein. Während die einen diesen «einfach grusig» finden, bleiben andere gelassen. Man solle doch froh sein, dass es noch Vögel gebe. Wenn es störe, könne man doch einfach den Besen in die Hand nehmen, und den Kot wegwischen. «Das sollen aber wenn schon die vom Vogelschutzverein machen», entgegnet eine Anwohnerin. Und ein anderer bilanziert: «Der Schwalbenturm ist ein Seich und was unten auf dem Spielplatz landet, ist Vogelkacke.»

Der Bau des Vogelhauses dient zum Fortbestand der sogenannten Mehlschwalbe. Sie steht auf der roten Liste bedrohter Tierarten. Die Gemeinde hatte nach eingehender Prüfung dem Projekt des Natur- und Vogelschutzvereins Reinach eine ordentliche Baubewilligung erteilt. «Das Baugesuch wurde ordentlich publiziert und wir haben die Anwohnerschaft mit einem Schreiben informiert. Es kam zu keiner Einsprache», hält Gemeinderätin Doris Vögeli (GLP), Ressortverantwortliche Umwelt, gegenüber 20 Minuten fest.

«Spielplatz wird nicht in Mitleidenschaft gezogen»

Dass es schon jetzt bewohnt ist, kommt überraschend. Der Natur- und Vogelschutzverein ging davon aus, dass es Jahre dauern könne, bis sich Vögel darin einnisten. Jetzt kamen die Schwalben schon im ersten Sommer. Gemäss Vögeli befinden sich in den zwei Nestern je ein Jungvogel. Zudem betrage die Brutzeit drei bis vier Wochen. Somit ist es nur eine kurze Zeit, in der sich die Anwohnerschaft mit den Vögeln arrangieren müsste, so Vögeli. Sie hatte den Spielplatz am Dienstag selbst besucht, nachdem auf Facebook die neuerliche Kontroverse vom Zaun brach. Dabei zeigte sich, der meiste Kot landet unmittelbar unter dem Nest. «Der Spielplatz wird in keinerlei Weise in Mitleidenschaft gezogen», betont sie.

Die Kritik nehme die Gemeinde ernst, auch wenn sie diese nur bedingt nachvollziehen könne, so Vögeli. Falls sich die Situation verschlimmere, werde ein Zwischenbrett montiert, damit der herabfallende Kot gar nicht in die Reichweite der Kinder komme. «Ich plädiere für Gelassenheit. Es gibt sicher schlimmere Probleme, auf die man sich konzentrieren sollte», so Vögeli.

Aktivier jetzt den Basel-Push!