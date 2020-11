Der TVR Tuscan S ist für Bösewichte und Geniesser

Ein eigener Motor

Einen TVR Tuscan gabs schon in den Sechzigerjahren, damals mit einem Ford-V8-Motor. In den Achtzigerjahren schufen die TVR-Ingenieure den Tuscan Racer, auf dessen Basis dann auch die Strassenfahrzeuge Griffith und Chimaera mit Rover-Achtzylindern entstanden.

1992 überraschte TVR dann mit der Ankündigung, einen eigenen Motor, den AJP8 zu produzieren. Dieser wurde zunächst in den Cerbera eingebaut, doch schon kurz darauf begann man mit der Entwicklung eines eigenen Reihen-Sechszylinders. Dieser wurde dann in der Tuscan-Rennserie erprobt und auch im 2+2-sitzigen Cerbera angeboten.

Ein neues Modell

Für den neuen Motor wollte man aber auch ein neues Modell, einen Nachfolger des Griffith. Erstmals gezeigt wurde der TVR Tuscan Speed Six im Oktober 1998 an der «International British Motor Show» in Birmingham. Ein Jahr später Ende Oktober 1999 stand dann ein silberner Tuscan auf dem TVR-Stand der London Motor Show, gezeigt in der Serienausführung.