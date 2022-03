3 mit Sex  - Ellas Date verhält sich wie ein Hund

Back in the days, als Lars und Bruce ebenfalls wild durch das Nachtleben schmetterlingten und sich auf fast jedem bestäubungswilligen Mitmenschen niederliessen, war mir mein Single-Leben egal. Jetzt, wo die beiden eigentlich jedes Weeki mit Timon respektive Hanna Trainerhosen-Fondue und anderen Pärli-Gugus machen, fühle ich mich manchmal etwas lonely. Swipen, chatten, daten hilft – insbesondere, weil ich endlich mal keine Erwartungen habe, dass daraus was Ernstes entstehen muss.

«Der Abend wird von Glas zu Glas lustiger»

«Sanft, aber etwas zu feucht für meinen Geschmack»

Nach diesem ersten Kontakt ist irgendwie klar, dass wir rumknutschen werden. Chris bestellt die Rechnung und zahlt alles, was ich je nach Tagesform, Hormonzustand und Portemonnaie-Situation oldschool-patriarchal finde oder gentleman-like. Heute bin ich fine damit und bevor wir das Lokal verlassen, gehe ich noch rasch aufs Klo, trage etwas Lipgloss auf und steck mir ein Bonbon in den Mund.

Draussen übernehme ich das Ruder. Ich umarme Chris, sehe ihm tief in die Augen, küsse ihn lange und kraule ihn dazu im Nacken. «Pfefferminzbonbon mit Vanillegloss», sagt er, als wir uns voneinander lösen und ich finde es charmant, dass einer mal was anderes sagt als «gehen wir noch zu mir?» Chris lacht ebenfalls, sein ganzer Körper lacht, er springt auf und ab und aus seiner Kehle klingen Laute, als würde er bellen. Oder husten? Spinne ich etwa? Chris läuft lachend-bellend einmal um mich rum, stürzt dann wieder auf mich zu, küsst mich erneut, aber nur kurz, dann senkt er seinen Kopf, und leckt meinen Hals ab, hinterlässt eine nasse Bahn von meinem Nacken bis fast zu meinem Ohrläppchen.

«Äh, Chris, was soll das?» Ich bin auf einen Schlag nüchtern und wische mir seinen feuchten Sabber von der Haut. «Entschuldige», sagt er, «ich habe gehofft, du magst es.» «Hast du mich vorhin angebellt?», will ich wissen. «Vielleicht ein bisschen», gibt er zu. Er druckst rum. «Ich bin mit einem Hund aufgewachsen und als Kind habe ich manchmal mit ihm gebellt. Ich bin ihm so nahe gestanden wie nie einem anderen Lebewesen davor oder danach. Wenn ich sehr emotional und dazu ein bisschen betrunken bin, kommts manchmal raus. Ella, sorry, es tut mir leid. Das klingt irre, ich weiss. Abgesehen davon, ich schwör, bin ich eigentlich ganz normal.»