Sexuelle Belästigung im Uber: «Der Uber-Fahrer offerierte mir Sex»

R.B.* (18), aus dem Kanton Zürich: «Er offerierte mir Sex»

«Zu Beginn der Fahrt führten ich und mein Uber-Fahrer Smalltalk. Auf einmal begann er, mir übermässig Komplimente zu machen. Wenn wir am Lichtsignal standen, starrte er mich an und versuchte wiederholt, meine Oberschenkel anzufassen. Das war mir sehr unangenehm. Als er mir dann intime Fragen stellte und sexuelle Avancen machte, verständigte ich meine Kolleginnen und teilte ihnen meinen Standort. Mit einem Mann alleine im Auto – da kann alles passieren. Zum Schluss meinte er, ich könnte seine Deutschkenntnisse aufbessern, im Gegenzug würde er mir andere Dinge zeigen. Kurz gesagt: Er offerierte mir Sex.

N.A.* (20), aus dem Kanton Zürich: «Er wollte, dass wir zu ihm nach Hause gehen»

J.W.* (42), aus dem Kanton Zürich: «Obwohl es mir offensichtlich schlecht ging, machte er mich an»

Weniger Vorfälle in Taxis?

90 Prozent der Betroffenen, die sich auf den Aufruf von 20 Minuten meldeten, fühlten sich von einem Uber-Fahrer sexuell belästigt. Rund zehn Prozent betrafen diejenigen, die sexuelle Belästigung während einer Taxifahrt erlebt haben. Der Taxi-Verband Taxi Suisse konnte auf Anfrage keine Angaben zu Beschwerden wegen sexueller Belästigung liefern. Ein Sprecher von Taxi 777, einem grossen Zürcher Taxi-Unternehmen, berichtet von zwei eingegangenen Beschwerden wegen sexueller Belästigung in den letzten fünf Jahren. Anina etwa machte eine solche Erfahrung in einem Taxi:

Anina (29), aus dem Kanton Zürich: «Was erlaubt er es sich, meine Nummer zu behalten und mir zu schreiben?»

Am nächsten Morgen dann der Schock: Ich erwachte mit mehreren Nachrichten von meinem Fahrer. Er sei ja mein Held von gestern Nacht und würde sich gerne mit mir treffen. Ich lehnte ab und bat ihn, mir nicht mehr zu schreiben, was er jedoch ignorierte. Darauf blockierte ich ihn. In diesem Moment war ich extrem wütend. Was erlaubt er es sich, meine Nummer zu behalten und mir zu schreiben? – total dreist. Ich will nicht wissen, was er mit anderen Frauen bereits gemacht hat.»