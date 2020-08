Kim Jong-uns Gesundheit Der übergewichtige Kettenraucher mit Herz-Kreislauf-Problemen

Nach Gerüchten im April wird in diesen Tagen erneut über den gesundheitlichen Zustand des nordkoreanischen Machthabers spekuliert. Er soll im Koma liegen.

Die Gerüchte um Kim sind nicht neu – diesmal allerdings stehen sie in Zusammenhang mit einer Meldung über geänderte Machtverhältnisse in Nordkorea.

Seit rund einem Jahr soll der 36-Jährige auch an einer Entzündung von Blutgefässen beim Herz leiden. Dies berichtete ein Informant aus Nordkorea der «Daily NK». Herzprobleme sind in der Kim-Dynastie verbreitet. Kims Grossvater, Kim Il-sung, starb an einem Herzinfarkt, sein Vater an einem Herzversagen.