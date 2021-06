Gibt es Aliens? : Der Ufo-Bericht des Pentagon ist jetzt öffentlich

Ein Bericht der US-Geheimdienste untersucht mehrere UFO-Sichtungen in den vergangenen Jahren. Er wurde nun öffentlich gemacht – doch viele Fragen bleiben noch offen.

Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama, bestätigte die Sichtung von UFOs. In der «Late Night Show» von James Corden plauderte er am 25. Mai 2021 über unerklärbare Sichtungen am Himmel. 20 Minuten

Darum gehts Ein US-Bericht untersucht mehrere unerklärte UFO-Sichtungen der vergangenen Jahre.

Der Report wurde am Freitag öffentlich gemacht.

Hinweise auf mögliches ausserirdisches Leben finden sich in dem Bericht nicht.

Die US-Geheimdienste haben am Freitag einen mit Spannung erwarteten Bericht über Ufo-Sichtungen veröffentlicht – und dabei viele Fragen offen gelassen. In dem am Freitag vorgelegten Dokument der US-Geheimdienstdirektion heisst es, es gebe mit nur einer Ausnahme für keines der gesichteten unbekannten Flugobjekte eine Erklärung. «In unserem Datensatz fehlt es derzeit an ausreichenden Informationen, um Vorfälle spezifischen Erklärungen zuzuordnen.»

Hinweise auf mögliches ausserirdisches Leben finden sich in dem Bericht nicht. Explizit ausgeschlossen wird die Existenz von Aliens ebenfalls nicht – der neunseitige Bericht lässt das Thema aussen vor.

Fünf Kategorien

Ausgewertet wurden 144 Berichte des Militärs über Sichtungen zwischen den Jahren 2004 und 2021. In 80 Fällen wurden die Objekte durch gleich mehrere Sensoren erfasst. Bei 18 Vorfällen wurde von «einem ungewöhnlichen Bewegungsmuster oder ungewöhnlichen Flugcharakteristiken» des Flugobjekts berichtet.

Bei einem Flugobjekt handelte es sich dem Bericht zufolge vermutlich um einen grossen, Luft verlierenden Ballon. «Die anderen (Objekte) bleiben unerklärt.»

In dem Bericht werden fünf Kategorien genannt, denen unbekannte Flugobjekte vermutlich zugeordnet werden könnten: Objekte wie Ballons, Drohnen, Abfälle oder auch Vögel; natürliche atmosphärische Phänomene wie Eiskristalle, Feuchtigkeit oder thermische Fluktuationen; Neuentwicklungen oder Geheimprogramme der USA; mögliche Technologien von Staaten wie Russland und China oder privaten Akteuren; und zu guter Letzt «andere».

«Über Aliens gibt es einige Dinge, die ich hier nicht sagen kann»

Im vergangenen Jahr vom Pentagon veröffentlichte Videos von drei als «nicht identifiziert» eingestuften Flugobjekten hatten zuletzt Gerüchte angeheizt, wonach die US-Geheimdienste über Informationen über intelligentes ausserirdisches Leben verfügen könnten.

Der frühere US-Präsident Barack Obama gab den Spekulationen Mitte Mai in einer Fernsehshow neue Nahrung: «Über Aliens gibt es einige Dinge, die ich hier nicht sagen kann», sagte Obama scherzhaft. Was aber stimme, sei, «dass es Bilder und Aufnahmen von Objekten im Himmel gibt, von denen wir nicht genau wissen, was sie sind, und bei denen wir nicht erklären können, wie sie sich bewegen».

Den nun vorgelegten Ufo-Bericht hatte der US-Kongress angefordert. Das US-Verteidigungsministerium forscht schon seit Jahrzehnten im Geheimen über unbekannte Flugobjekte, oder unidentifizierte Luftraum-Phänomene (UAP), wie sie das Pentagon nennt.

Dabei interessiert sich das Militär weniger für die Frage, ob tatsächlich Aliens die Erde besuchen. Die Experten des Verteidigungsministeriums gehen vielmehr der Frage nach, ob sie es möglicherweise mit neuer Rüstungstechnologie von Rivalen wie Russland und China zu tun haben. Es wäre ein Albtraum für die Weltmacht, wenn potenzielle Gegner über technologisch überlegenes Militärgerät verfügten.

Was hielten die US-Abgeordneten vom Bericht?

US-Abgeordneten wurde der Bericht schon vor zehn Tagen vorgelegt. Und obwohl der Bericht nicht ausschliesst, dass das, was Militärpiloten in der Luft gesehen haben, neue Technologien sein könnten, die von anderen Staaten entwickelt wurden, haben sich viele Politiker ihre eigene Meinung darüber gemacht.

So meinte der republikanische Kongressabgeordnete Tim Burchett etwa: « Es geht eindeutig etwas vor sich, mit dem wir nicht umgehen können. » Der demokratische Abgeordnete Sean Patrick Maloney sagte gegenüber der «New York Post» : « Wir nehmen das Problem unerklärlicher Phänomene ernst, insofern es die Sicherheit des US-Militärpersonals oder d ie nationalen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten betrifft. Also sollten wir wissen, womit wir es zu tun haben. » Denn es sei für alle klar, dass es « da draussen eine Verbreitung von Technologien » gebe , sagte Maloney .

Der Demokrat M ike Q uigle y begrüsste es, dass das Thema UFOs « jetzt ernst genommen wird » . Es sei wichtig, meinte Quigley, denn damit werde ein « Stigma bekämpft » . Die Veröffentlichung des Bericht s sei « eine so grosse Veränderung in der Politik, wie ich sie in meinem Leben noch nie erlebt habe » . Aber: «Wenn ich vorhersagen müsste, wie die Öffentlichkeit darauf reagieren wird, wäre das Wort ‹ enttäuscht › .»

«Es hat mich nicht vom Hocker gehauen»

T a tsächlich sind nicht alle Politiker euphorisch über den Inhalt des Berichts : Viele zeigen sich weiterhin skeptisch über die unerklärlichen Luftraum- Phänomene. Der Demokrat Peter Welch meinte: «Es hat mich nicht vom Hocker gehauen.» Andere äussern den Verdacht, dahinter stünden Tests des russischen Hyperschalltechnologie -Programms.

Der Vorsitzende des Kongressa usschusses, Adam Schiff, fand das Briefing durch Mitglieder der US-Marine und des FBI zwar «interessant » und behauptete, « Dinge erfahren » zu haben, « die für mich sicherlich neu waren » . D och dann meinte er : « Wir müssen d as All ein bisschen besser verstehen. »

Was weiss man bis jetzt vom geheimen Bericht? Der Bericht der US-Geheimdienste untersuchte mehrere Sichtungen unbekannter Luftraum-Phänomene in den vergangenen Jahren. In manchen Fällen machten Piloten, die sagten, sie hätten Objekte vor sich fliegen gesehen, Videoaufnahmen davon. Die Existenz von UFOs oder Aliens wird dabei weder belegt noch widerlegt. Der Bericht schliesst auch nicht aus, dass das, was die Piloten gesehen haben, neue Technologien sein könnten, die von anderen Staaten entwickelt wurden. Es gebe auch keinen Hinweis darauf, dass die unerklärten Phänomene von geheimen US-Programmen stammten. Das Verteidigungsministerium und der Nachrichtendienst CIA gehen seit Jahrzehnten Berichten über Fluggeräte oder andere Objekte am Himmel nach, deren Geschwindigkeit oder Flugbahn unerklärlich sind. Die US-Regierung nimmt unbekannte Luftraum-Phänomene ernst, auch weil es sich um neue Technologie feindlicher Staaten handeln könnte.

