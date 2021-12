Kartoffelwasser für die Haut: Dieser Tipp hilft bei rauen Händen, als Haarkur und bei Pickeln

Kartoffeln sind super. Je nach Zubereitung und Nutzung verwandeln sie sich in köstliche Fries, Wedges, knusprige Chips, Kartoffelstampf, Puffer – oder in Wodka. Kein Wunder, sind sie das beliebteste Gemüse der Schweizerinnen und Schweizer. 2019 verzehrt jede Person hierzulande im Jahr 48,4 Kilogramm. Und das Kartoffelwasser? Wird jedes Mal aufs Neue einfach weggekippt. Dabei steckt das vermeintliche Abfallprodukt noch voller Power und wird damit zum wohl günstigsten Beauty-Produkt aller Zeiten.

Für zarte Hände

Heizungsluft, Eiseskälte und viel Desinfektionsmittel – aktuell müssen unsere Hände ganz schön was mitmachen. Klar, werden sie da schnell mal trocken und rissig. Ein Handbad in lauwarmem, nicht gesalzenem Kartoffelwasser kann helfen: Die gelöste Stärke unterstützt die Haut dabei, wieder mehr Feuchtigkeit aufzunehmen. Enthaltene Mineralstoffe und Vitamine pflegen zusätzlich. Ganz wichtig: Die Hände nach dem Bad nur trockentupfen, nicht abwaschen. So kann die Stärke länger einwirken. Über Nacht dann anschliessend auf eine dicke Schicht Handcreme setzen.