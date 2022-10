Islamexperte im Interview: «Das iranische Volk hat die Kraft, die Mullahs zu stürzen»

Mahsa Amini, Elnas Rekabi und eine Frau in Gefahr in Genf. Was löst das in Ihnen als Iraner aus?

Was mit ihnen geschehen ist, erschüttert mich natürlich. Gleichzeitig erzeugt es aber auch Hoffnung in mir – gerade was Elnas Rekabi betrifft. Denn es zeigt, dass die Menschen im Iran nicht mehr gleichgültig sind. Viele solidarisieren sich im Iran und gehen gar einen Schritt darüber hinaus: Das iranische Volk hat den psychologischen Krieg gegen das Regime gewonnen.