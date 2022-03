Tesla Model Y – Der Umwelt zuliebe – Kantonspolizei St. Gallen fährt nun Tesla

Damit will man umweltfreundliche und zukunftsträchtige Fahrzeuge in den Einsatz bringen und so einen Beitrag zur Umwelt leisten.

Datenschutz sei gewährleistet

Die Kosten pro Fahrzeug belaufen sich ohne Polizeiausrüstung auf 65’000 Schweizer Franken und mit Ausrüstung auf 80’000 Franken. Aber: «Die Unterhalts- und Betriebskosten sind bei den Elektrofahrzeugen wesentlich geringer», so die Kantonspolizei St. Gallen. Fahrzeuge im gleichen Einsatzgebiet mit herkömmlichem Antrieb seien gar teurer. Ein weiterer Grund für die Anschaffung der Teslas sei die Fahrzeugstrategie der Kapo: «Wir wollen umweltfreundliche und zukunftsträchtige Fahrzeuge in den Einsatz bringen und so einen Beitrag zur Umwelt leisten.»

Laut der St. Galler Polizei wurden die Erfahrungen der Kantonspolizei Basel mit einbezogen: Im Jahr 2018 wurde in Basel bereits ein Tesla vom Typ Tesla X 100D in das Dienstinventar gebracht. Bei der öffentlichen Vorstellung des Models war es vor allem der hohe Preis von 140’000 Schweizer Franken, der zunächst für Unmut sorgte. Gegen Ende des Jahres kam es bereits zu Meldungen wegen der anscheinend mangelnden Datensicherheit. Tesla konnte nämlich abhören, was in den Fahrzeugen gesprochen wurde. Dies war durch die wichtige Funktion der Spracherkennung möglich, da sich viele der technischen Gadgets über diese steuern lassen. Da sich diese Daten auf dem Server des Herstellers auswerten lassen, kam es schnell zu einem Fragezeichen bezüglich der Datensicherheit.