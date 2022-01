Der Umwelt zuliebe mit 80 km/h auf der Autobahn?

Frage von Benjamin ans AGVS-Expertenteam:

Meines Wissens beträgt die Mindestgeschwindigkeit auf Autobahnen 80 km/h. Der Umwelt zuliebe und wegen der CO2-Emissionen fahre ich jeweils mit 80 auf der rechten Spur. Dabei werde ich oft von anderen Verkehrsteilnehmenden genötigt – vor allem LKW-Fahrer und -Fahrerinnen haben für meine Fahrweise überhaupt kein Verständnis. Wie ist hier die Rechtslage?

Antwort:

Lieber Benjamin,

vielen Dank für deine interessante Frage. Klar ist, dass Tempo 120 auf der Autobahn nicht als empfohlene, sondern lediglich als Höchstgeschwindigkeit gilt. Dies wird spätestens dann klar, wenn man Art. 4a Abs. 1 lit. d der Verkehrsregelnverordnung (VRV) liest. Hier steht nämlich ausdrücklich, dass die allgemeine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen 120 km/h beträgt, wenn die Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnisse günstig sind.

Wer bei optimalen Sichtverhältnissen mit weniger als 80 km/h fährt und so den Verkehrsfluss und andere Verkehrsteilnehmende offensichtlich stört, der kann gebüsst werden. Olivia Solari, AGVS

Diese Regelung wiederholt eigentlich nur eine der wichtigsten Grundregeln des Strassenverkehrsrechts: das «Fahren auf Sicht». Art. 32 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) sieht nämlich vor, dass sich im Verkehr jedermann so zu verhalten hat, dass er oder sie andere in der ordnungsgemässen Benützung der Strasse weder behindert noch gefährdet. Der Fahrzeugführende muss innerhalb der überblickbaren Strecke anhalten können. Wenn es auf der Autobahn also plötzlich anfängt zu hageln oder jetzt im Herbst dichter Nebel liegt, so ist die Geschwindigkeit anzupassen – nötigenfalls auch weit unter 80 km/h.

Doch was geschieht, wenn ein Autofahrer oder eine Autofahrerin ohne Not «zu langsam» fährt? Gemäss Art. 35 Abs. 1 VRV muss ein Fahrzeug mindestens 80 km/h fahren können, damit es auf die Autobahn darf. Von einer generellen Mindestgeschwindigkeit, wie du sie erwähnst, kann jedoch keine Rede sein. Diese hängt, wie bereits erwähnt, von den Umständen ab. Allerdings: Wer bei optimalen Sichtverhältnissen mit weniger als 80 km/h fährt und so den Verkehrsfluss und andere Verkehrsteilnehmende offensichtlich stört, der kann gebüsst werden. Dies geschieht zwar selten; jedoch kann es durchaus vorkommen, dass dich die Polizei aufgrund deines niedrigen Tempos herauswinkt, um zu prüfen, ob du fahrtauglich bist.

Wenn du treibstoffsparend unterwegs sein willst, ist eine regelmässige Wartung deines Fahrzeugs wichtig: Dazu zählen auch die Verwendung eines guten Motorenöls und ein leicht erhöhter Reifendruck. Olivia Solari, AGVS

Es gibt eine kleine Gruppe von sogenannten «Hypermilern», die sich zum Ziel setzt, mit einer Tankfüllung möglichst weit zu kommen. Diese «Hypermiler» fahren auf Autobahnen 80 bis 90 km/h und nutzen weitere Tricks, um keinen Tropfen Benzin oder Diesel zu vergeuden. Wichtig ist vorausschauendes Fahren: An Ampeln frühzeitig vom Gas gehen, Kreisverkehre so anfahren, dass man möglichst gar nicht bremsen muss (wenn es die Verkehrssituation erlaubt!) und generell zurückhaltend mit der Bremse umgehen. Zudem solltest du den Motor bei jedem Halt ausschalten und danach möglichst zügig in den höchsten Gang schalten. Wenn du treibstoffsparend unterwegs sein willst, ist eine regelmässige Wartung deines Fahrzeugs wichtig: Dazu zählen auch die Verwendung eines guten Motorenöls und ein leicht erhöhter Reifendruck.

Es ist dein gutes Recht, auf der rechten Spur mit 80 km/h Treibstoff zu sparen. Olivia Solari, AGVS

Wenn du auf der rechten Fahrspur nur 80 km/h fährst, wirst du sicher nicht gebüsst werden. Dass sich LKW-Fahrer und -Fahrerinnen hinter dir schon mal nerven, kann ich verstehen – zumal der Termindruck in dieser Branche sehr hoch ist. Allerdings: Für Lastwagen gilt in der Schweiz eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h (Art. 5 Abs. 1 lit. a VRV). Daher schlage ich vor, dass du bei weiteren Fahrten auf der Autobahn cool bleibst und dich von den anderen Verkehrsteilnehmenden nicht stressen lässt. Es ist dein gutes Recht, auf der rechten Spur mit 80 km/h Treibstoff zu sparen. Achte einfach darauf, dass du mit deinem Verhalten den Verkehrsfluss nicht behinderst und dass dich andere Verkehrsteilnehmende ungehindert überholen können.

Gute Fahrt!

Der AGVS Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind. Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).