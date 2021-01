Erste letzte Woche ergaben neuste Recherchen, wie gross das Ausmass des Umweltskandals am Schweizer Insta-Hotspot Blausee tatsächlich ist. Verschiedene Unternehmen aus der ganzen Schweiz deponierten jahrelang illegal ihre Giftgüter in Mitholz BE. Am Donnerstag melden sich nun die Blausee-Besitzer zu Wort und erheben schwere Vorwürfe: «Uns soll ein Maulkorb umgehängt werden», sagt Stefan Linder, Verwaltungsratspräsident und Mitbesitzer. «Damit versucht man der Öffentlichkeit den Umweltskandal im Steinbruch der Firma Vigier zu verheimlichen.»