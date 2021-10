Ostschweizer äussert sich zu seinem versenkten Lamborghini Huracan

Ein Ostschweizer hat seinen Lamborghini beim Wenden in einem See versenkt.

Ein 31-jähriger Ostschweizer war am Dienstag in Oberösterreich vom Mondsee Richtung Unterach am Attersee unterwegs. Bei einem Wendemanöver fuhr er seinen 610 PS starken Lamborghini Huracan rund 15 Meter weit in den Mondsee. Der Beifahrer, welcher vor dem Manöver ausgestiegen war, rief sofort die Polizei und leistete Erste Hilfe. Der Ostschweizer konnte sich selbst aus dem Auto retten und wurde anschliessend ins Spital gebracht.