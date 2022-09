In nur neun Monaten: Der unglaubliche Aufstieg von Nati-Neuling Ardon Jashari 

Ende des letzten Jahres spielte dieser in Luzern noch in der U-21.

Noch im vergangenen Dezember kickte Jashari mit der U-21 des FC Luzern in der Promotion League. Als Trainer Mario Frick in der Winterpause in der Zentralschweiz anheuert, befördert er den Mittelfeldspieler umgehend zu den Profis – und stellt diesen im ersten Rückrundenspiel gegen den FCB sogar in die Startelf.