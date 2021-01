Curry trifft 103 Dreier am Stück.

Der 32-Jährige machte 62 Punkte in gerade mal 36 Minuten.

Wie eine Maschine. 103 Mal. In Serie. Jedes Mal findet der Basketball den Weg von hinter der Dreipunktelinie in den Korb. Die Maschine? Stephen Curry, Basketball-Superstar der Golden State Warriors in der NBA. Gezeigt hat «Steph» dieses Kunststück im Training (siehe Video oben). Dass er Basketball nicht nur im Training, sondern auch auf dem NBA-Parkett beherrscht, war unlängst bekannt. Doch nun hat der 32-Jährige noch einmal eine Schippe draufgelegt.