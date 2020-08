Stinke-Unterführung in Altstätten SG «Der Urin fliesst sogar die Treppe runter»

Die südliche Unterführung am Bahnhof Altstätten SG wird ständig verunreinigt. Und das nicht nur mit Abfall. Die Stadt reagiert, indem drei Kameras installiert werden.

In dieser Unterführung in Altstätten SG stinkt es so sehr, dass die Bürger bei der Stadt mehrere Reklamationen eingereicht haben.

«Bächlein von Urin, Kondome oder Abfall – alles Mögliche trifft man in der Unterführung an», sagt eine Anwohnerin (22) zu 20 Minuten. Das Unterqueren der Gleise am Bahnhof Altstätten SG könne deshalb sehr unangenehm sein. Die südliche Fussgänger- und Velowegunterführung wird sogar von vielen Anwohnern und Pendlern vermieden, wie der «Rheintaler» am Freitag berichtete. Wer diesen Weg wählt wird begrüsst von Uringestank und Abfall auf dem Boden. Bei der Stadt Altstätten SG ist das Problem bekannt. Es sei laut Stadtschreiberin Beatrice Zeller schon seit der Eröffnung der Unterführung vor rund 10 Jahren so. «Zugenommen haben die Probleme aber seit circa 5 Jahren.» Die Stadt hat deshalb Massnahmen ergriffen. So wurden vor einigen Monaten Sitzgelegenheiten wie Bänke entfernt. Zudem wurde auch Sicherheitspersonal eingestellt.