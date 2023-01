Gewalt gegen Lehrer: «Der Vater einer Schülerin beschimpfte mich als Diktator, Teufel und Satan»

«Es ist das erste Mal, dass eine so grosse Studie in der Deutschschweiz durchgeführt wurde», sagte Beat A. Schwendimann, Leiter Pädagogische Arbeitsstelle, am Montag vor den Medien.

Das sind die Fakten

«Es ist das erste Mal, dass eine so grosse Studie in der Deutschschweiz durchgeführt wurde», sagte Beat A. Schwendimann, Leiter Pädagogische Arbeitsstelle, am Montag vor den Medien. An der Umfrage nahmen 6789 Personen teil, davon 5435 Lehrpersonen. Dies entspricht 6,5 Prozent aller Lehrpersonen in der Deutschschweiz. Hochgerechnet auf 100’000 Lehrpersonen sind dies rund 65’000 betroffene Lehrpersonen.