7000-Franken-Bike : «Der Velodieb nahm das Bike unter den Arm und rannte davon»

Eine Familie aus Münsingen erhielt Besuch von einem Langfinger. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie der Dieb das teure Fahrrad direkt vor der Haustüre gestohlen hat.

Das Jahr fing nicht gut an für Familie F.* aus Münsingen. Am 2. Januar, um exakt 7.06 Uhr, schlich sich ein Dieb in den Unterstand direkt vor ihrer Haustüre. Der vermummte Mann hatte es auf ein teures Mountainbike abgesehen, sagt Daniela F: «Er hob es rasch unter den Arm und rannte durch den Schnee davon.» Es habe sich um das MTB ihre Ehemannes gehandelt. Für 7000 Franken hätte dieser es vor weniger als zwei Jahren gekauft.

Auffälliges Modell

Familie F. hat bei der Kapo Bern Anzeige erstattet: «Wir haben der Polizei auch das Videomaterial überlassen. Sie meinten, dass sie es verwenden könnten.» In der Zwischenzeit hält die gesamte Familie Ausschau nach dem Velo: «Es ist ein sehr seltenes und auffälliges Modell. Wir werden es sofort wiedererkennen.» Immerhin: Sollte das Fahrrad nicht wieder auftauchen, so übernimmt die Versicherung den Schaden: «Weil es so ein teures Bike ist, haben wir es eigens versichern lassen», so Daniela F. Ihr Ehemann hänge jedoch daran und hätte lieber sein Velo zurück.