Am Dienstag kurz nach 10 Uhr kam es an der Schmiede Wiedikon in Zürich zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Velofahrer. Wie ein Beobachter sagt, habe sich der Velofahrer dabei sein Bein verletzt. «Als die Rettungskräfte sein Bein bewegten, schrie er», so der 49-Jährige. Auch die Stadtpolizei Zürich steht im Einsatz. Der Unfallhergang ist bis anhin noch unklar.