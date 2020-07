Stau wegen Büsi auf Autobahn

«Der verängstigte Blick ging mir nicht mehr aus dem Kopf»

Die Polizei Basel-Landschaft leistete am Sonntagmorgen einen tierischen Einsatz auf der Autobahn. Sie musste eine Katze retten, nachdem sie auf der Autobahn in Liestal für Stau gesorgt hatte.

Die Baselbieter Polizei wendete sich am Sonntagabend an seine Facebook-Community und mit einer Mitteilung, die das Herz von Katzenfreunden erweicht: Am Vormittag rettete sie diese Katze von der Autobahn.

