TOI-5205b: «Der verbotene Planet» – Entdeckung der Nasa stellt Theorie zur Planetenentstehung in Frage

Nach der Theorie dürfte es in der Umlaufbahn so kleiner Sterne nicht zur Entstehung derart grosser Planeten kommen.

Die Nasa ist auf einen Exoplaneten ungeahnter Grösse gestossen. Er weist in etwa dieselbe Grösse auf wie der Jupiter, der grösste Planet unseres Sonnensystems. Daran ist an sich nichts Aussergewöhnliches, die Nasa ist schon des Öfteren auf Gasriesen dieses Ausmasses gestossen. Allerdings fanden die Astronomen der Raumfahrtbehörde noch nie einen derart grossen Exoplaneten , der einen massearmen M-Zwergstern umkreist. Gemäss den derzeitigen Theorien zur Entstehung von Planeten dürfte dies auch gar nicht möglich sein. Aus diesem Grund erhielt der Planet mit der Bezeichnung TOI-5205b den Beinamen «verbotener Planet».

Die Heimat des jüngst entdeckten Exoplaneten ist ein roter Zwergstern mit der Bezeichnung TOI-5205. Dieser weist nur etwa 40 Prozent der Grösse und Masse unserer Sonne auf. Die Astronomen hätten nicht erwartet, dass so kleine Sterne riesige Planeten beherbergen könnten. «Der Wirtsstern TOI-5205 ist nur etwa viermal so gross wie Jupiter und hat es dennoch geschafft, einen Planeten von Jupitergrösse zu bilden, was ziemlich überraschend ist», sagte Studienautor Shubham Kanodia.