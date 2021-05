Historiker Thomas Maissen - «Der Verhandlungsabbruch des Bundesrates ist eher feige»

«Pragmatisch wäre ein Alternativplan gewesen»

Grosse Streitpunkte waren die Unionsbürgerrichtlinie, der Lohnschutz und staatliche Beihilfen. Die Gespräche mit der EU hätten in diesen Bereichen nicht zu den für die Schweiz notwendigen Lösungen geführt, sagte Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis. Dennoch will der Bundesrat die bewährte bilaterale Zusammenarbeit mit der EU weiterführen.

Dazu meint Maissen: «Seit zwei, drei Jahren weiss die Regierung, dass man sich in einer Sackgasse befindet. Pragmatisch wäre gewesen, einen ambitionierten Alternativplan zu erarbeiten und diesen der Schweizer Bevölkerung zu präsentieren. Aber was der Bundesrat gemacht hat, ist eine Abdankung ohne Predigt.» Die Regierung sei gegen Ende der Verhandlungen selbst zum Schluss gekommen, dass der Vertrag gar nicht so schlecht sei, sagt der Historiker in der Zeitung weiter. «Aber verunsichert durch die innenpolitischen Widerstände, hat die Regierung zum Übungsabbruch geblasen.»