Der Vogel Gryff am Kleinbasler Rheinufer, im Hintergrund der Wild Maa.

Der Vogel Gryff fällt dieses Jahr aus. Im Vorjahr war er der Corona-Pandemie im Januar noch zuvor gekommen und konnte tanzen. Im 2021 kann die traditionelle Vorfasnachtsveranstaltung, die jährlich zahlreiche Zuschauer anlockt, nicht stattfinden. Dies gaben die Drei Kleinbasler Ehrengesellschaften (3 E) am Donnerstag bekannt.

«Leider hat sich die Pandemie in den letzten drei Monaten nicht so entwickelt, wie sich dies wohl alle erhofft haben», heisst es in einer Mitteilung. Und weiter: «Schweren Herzens wurde entschieden, den Vogel Gryff und das Gryffemähli 2021 definitiv abzusagen». Im Dezember habe man noch auf einen Ausweichtermin im April gehofft. Ein noch späteres Datum sei den Darstellern der Figuren wegen der Temperaturen nicht zuzumuten.